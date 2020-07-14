ГИБДД спасла Ефремова от тюремного срока за попытку подкупить гаишников после ДТП

Да, на ролике, впервые продемонстрированном телеканалом «Россия 1», действительно видно, как сотрудник ГИБДД оформляет протокол, а за кадром слышен голос, похожий на ефремовский.

– Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги, — вот та фраза, из-за которой артисту попытались приписать в СМИ дачу взятки должностным лицам. При этом сам актер на видео не запечатлен.

Между тем, в правоохранительных органах поспешили опровергнуть попытку подкупа инспекторов ГАИ. Как сообщили ТАСС источники в МВД, никаких «попыток дачи взятки не было, в протоколе это не зафиксировано».

Иными словами, полицейские спасли Михаила Ефремова от ответственности, предусмотренной ст. 291 УК РФ «Дача взятки» — от 7 до 12 лет лишения свободы. Впрочем, и без того виновнику смертельной аварии светит до 12 лет тюрьмы. Если, конечно, спектакль и дальше не пойдет по вновь придуманному сценарию…