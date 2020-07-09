Почему водителям не надо торопиться менять «права», истекшие во время самоизоляции

Очередная недоработка российской ГИБДД привела к тому, что граждане, возжелавшие сегодня поменять истекшее водительское удостоверение на новое, смогут сделать это не только в августе-сентябре. Раньше получить эту услугу не получиться — все дни выдачи в/у уже плотно забиты. Впрочем, в случившимся ажиотажном спросе на нее виноваты и сами граждане, не отличающиеся элементарной правовой культурой.
Дело в том, что сейчас в гаишные подразделения ломанулись сразу два потока страждущих: те водители, у которых «права» закончились до 15 июля, и те, чья «корочка» истекла после этой даты. Понятно, что у автоинспекции элементарно не хватает технических и людских ресурсов, чтобы оперативно и качественно удовлетворить всех. Между тем, коллапса в своих офисах придорожные полицейские могли избежать, если бы провели широкомасштабную разъяснительную компанию среди повально безграмотных в смысле юридических тонкостей российских автолюбителей.
Ведь согласно Приложению №2 к Приказу МВД РФ №410 от 09.06.2020, появившегося на свет после президентского Указа №275 от 18.04.2020, водители, у которых срок действия «прав» истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, могут спокойно ездить с просроченным документом до 31 декабря 2020 года. Иначе говоря, у этих людей есть еще минимум пять месяцев, чтобы спокойно и без спешки поменять «права». Однако они, не разобравшись, и не получив соответствующей подсказки от традиционно не заботящейся об интересах граждан ГИБДД, стали атаковать последнюю сразу, как только режим самоизоляции стал смягчаться.
И в итоге «перешли дорогу» тем своим коллегам, у которых «права» закончились после 15 июля. А последним деваться некуда — на них них президентский указ не распространяется и не заменив главный водительский документ в срок за руль садиться бедолаги не имеют права. В противном случае грозит наказание по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ — штраф до 15 000 рублей.
Проблема усугубляется еще и тем, что записаться на процедуру замены через сайт gosuslugi.ru сегодня невозможно — разделы «Получение права на управление транспортным средством» и «Регистрация транспортного средства» этого ресурса не работают вот уже третью неделю. Не менее сложно записаться на прием к гаишником и в живую: талончики на обслуживания кончаются в их офисах через минуту, образно говоря, после открытия дверей соответствующих подразделений. Поэтому наиболее оптимальный способ получить эту услугу — обратиться в МФЦ. Хотя, как убедились сотрудники портала «АвтоВзгляд», и здесь уже наблюдаются большие очереди.
И если учесть, что возникшая почти на пустом месте проблема касается минимум 1 000 000 граждан, чьи водительские «корочки» истекли или истекают в ближайшее время, властям стоит подумать о том, чтобы распространить действие и указа Президента РФ, и приказа МВД РФ о замене просроченных прав до 31 декабря 2020-го на всех водителей, которые должны обменять этот документ в текущем году. И сделать это надо как можно быстрее.