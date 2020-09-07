Как ловкачи нагло ездят под камерами на авто с несуществующими «номерами СССР»

Любопытная ерунда, как выяснилось, происходит буквально под боком, «а пацаны-то и не в курсе»! Недавно внимание корреспондента портала «АвтоВзгляд» привлек непривычного вида регистрационный знак на корме одной из машин, двигающихся впереди. «Видимо, иностранец какой», — была первая мысль. Однако приглядевшись повнимательнее к заинтриговавшему знаку вычислить страну регистрации авто не удалось — на знакомые номера соседних с Россией стран этот знак явно не походил. Пришлось подобраться в потоке почти вплотную к транспорту со странными жестянками и изучить диковинку. Оказалось — не зря.

На регистрационном знаке, помимо четырех букв, четырех цифр и трехзначного номера региона красовался серпастый-молоткастый герб СССР на красно-пролетарском фоне! Никто б и не обратил внимания на него, если он висел бы вместе с российским ГРЗ. Но он был установлен вместо (!) него.

Уже поверхностное раскапывание темы показало, что ностальгирующие по почившему в бозе более четверти века назад Советскому Союзу уверяют, что он (Союз то есть) формально «по документам» существует до сих пор. На этом основании активисты этой «секты» (по сути — самозванцы) выдают всем желающим паспорта СССР, водительские удостоверения «советского образца», регистрируют машины в «ГАИ СССР», присваивая им «номерные знаки» вроде того, который попался на глаза корреспонденту портала «АвтоВзгляд», и выполняют прочие «государственные функции» давным-давно развалившегося государства.