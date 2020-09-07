Как ловкачи нагло ездят под камерами на авто с несуществующими «номерами СССР»

Любопытная ерунда, как выяснилось, происходит буквально под боком, «а пацаны-то и не в курсе»! Недавно внимание корреспондента портала «АвтоВзгляд» привлек непривычного вида регистрационный знак на корме одной из машин, двигающихся впереди. «Видимо, иностранец какой», — была первая мысль. Однако приглядевшись повнимательнее к заинтриговавшему знаку вычислить страну регистрации авто не удалось — на знакомые номера соседних с Россией стран этот знак явно не походил. Пришлось подобраться в потоке почти вплотную к транспорту со странными жестянками и изучить диковинку. Оказалось — не зря.
На регистрационном знаке, помимо четырех букв, четырех цифр и трехзначного номера региона красовался серпастый-молоткастый герб СССР на красно-пролетарском фоне! Никто б и не обратил внимания на него, если он висел бы вместе с российским ГРЗ. Но он был установлен вместо (!) него.
Уже поверхностное раскапывание темы показало, что ностальгирующие по почившему в бозе более четверти века назад Советскому Союзу уверяют, что он (Союз то есть) формально «по документам» существует до сих пор. На этом основании активисты этой «секты» (по сути — самозванцы) выдают всем желающим паспорта СССР, водительские удостоверения «советского образца», регистрируют машины в «ГАИ СССР», присваивая им «номерные знаки» вроде того, который попался на глаза корреспонденту портала «АвтоВзгляд», и выполняют прочие «государственные функции» давным-давно развалившегося государства.
Судя по всему, суть всей этой движухи под флагом «СССР жив» сводится к сбору отнюдь не советских денежных знаков с ностальгирующих «советских людей» за те или иные «регистрационные действия». Езда с «номерами СССР» для «сектантов» тоже не лишена некой выгоды: полицейские камеры такие ГРЗ не распознают, что позволяет безнаказанно нарушать ПДД.
Зато любой сотрудник ДПС при виде машины с серпом и молотом на номере просто обязан остановить ее и оформить на водителя как минимум протокол по ч. 2 ст. 12.2. КоАП РФ «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков». За это полагается 5000 рублей штрафа или лишение ВУ.
Но фишка в том, что многие особенно идейные адепты «секты СССР жив» еще и ездят с «правами», выданными «ГАИ СССР», без страховки ОСАГО (поскольку в СССР о ней и не подозревали) и не регистрируют машину в российской ГИБДД, называя ее несуществующей организацией. В общем, за весь букет нарушений набирается сумма административных взысканий в пределах 20 000—25 000 рублей. В случае повторного «попадания» в течение года под такую же пачку постановлений, объем перечислений в пользу государства Российского удвоится.
Если не платить штрафы, считая, что «гражданин СССР» выше этого, то в конце концов можно остаться и без машины в результате деятельности судебных приставов. В свете вышесказанного даже странно: на что рассчитывают люди, разъезжающие на своих авто с установленными «номерами СССР»?