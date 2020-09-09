Помощники Москвы впали в немилость у некоторых столичных судей

А раз приложение «Помощник Москвы» у нас пока само злостных газоновандалов фиксировать не научилось, то и со штрафами придется погодить, поддержал Верховный суд судья из Кузьминок, отменивший постановление МАДИ, уже приступившей было к следующей процедуре — передаче дела судебным приставам.

— Не думал, что скажу такое, но спасибо Кузьминскому суду, который хотя и не все доводы моей жалобы положил в основу своего решения, но все-таки отменил постановление МАДИ и дал победить здравому смыслу, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию юрист Илья Афанасьев. — За парковку на так называемом газоне в марте, когда сложно вообще понять, что у тебя под ногами или под колесами, юридические лица могут схлопотать штраф в 300 000 рублей, благодаря «замечательному» приложению, разработанному за наши с вами деньги, за наши налоги. Так быть не должно, поскольку ПАК ПМ не является точным техническим средством, фиксирующим факт правонарушения. Он даже менее точен, чем алкотестер с его допустимой погрешностью. И при этом с помощью этого приложения выписываются тысячи штрафов, которые приходится оспаривать в судах…

Как известно, в нашей стране не прецедентное право, поэтому и в судах у нас каждый сам себе вершитель судеб. Однако эта история дает надежду, что некоторые судьи, внимательно читающие рекомендации ВС РФ, считают необходимым на них оглядываться. И может быть мы все же придем к тому, чтобы прописать подробно, понятно и без двусмысленностей, что же именно является газоном в Москве. А также вернемся к вопросу о правомерности выписывания гигантских штрафов за парковку на любой пустой площадке из щебня и грязи, которая по каким-то неизвестно кем и когда написанным документам, является газоном.