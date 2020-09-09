Помощники Москвы впали в немилость у некоторых столичных судей

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Активные граждане, называющие себя «помощниками Москвы» и «стучащие» на нарушителей ПДД с помощью одноименного приложения, запущенного несколько лет назад столичным Дептрансом, могут вскоре остаться на бобах. То есть лишиться возможности зарабатывать баллы за зафиксированные ими нарушения. Ведь, как выяснилось, их «свидетельства» не всегда проходят проверку в судах. С подробностями истории, ставшей редким примером победы здравого смысла над обезумевшим штрафным конвейером МАДИ, ознакомился портал «АвтоВзгляд».

13 марта этого года рабочий автомобиль, принадлежащий ООО «Русская Прибалтика», припарковался на невзрачном весеннем сугробе, расположившимся на улице Маршала Чуйкова. Но пятачок снега и грязи оказался газоном, что тут же не преминул отметить где следует проходивший мимо помощник Москвы. Далее такой же ретивый сотрудник МАДИ, не разобравшись в ситуации, выписал организации штраф в размере 300 000 рублей.

В доказательство правомерности своих действий Московская административная дорожная инспекция традиционно сослалась на фотоматериалы, полученные с применением работающего в автоматическом режиме средства фотосъемки ПАК ПМ. Казалось бы: что не так? Подобные штрафы в Москве выписываются пачками и ими же подтверждаются в судах. Но Кузьминский суд позволил себе не согласиться с постановлением МАДИ.

А поводом для несогласия стало вынесенное ранее Верховным судом РФ постановление от 25.06.2019 года, в котором содержатся разъяснения об особом порядке привлечения к ответственности за нарушения, зафиксированные различными средствами автоматической фото- и видео фиксации. При этом под автоматическим режимом ВС РФ предложил рассматривать технические средства, работающие без какого бы то ни было воздействия на них человека.

Фото vk.com

А раз приложение «Помощник Москвы» у нас пока само злостных газоновандалов фиксировать не научилось, то и со штрафами придется погодить, поддержал Верховный суд судья из Кузьминок, отменивший постановление МАДИ, уже приступившей было к следующей процедуре — передаче дела судебным приставам.

— Не думал, что скажу такое, но спасибо Кузьминскому суду, который хотя и не все доводы моей жалобы положил в основу своего решения, но все-таки отменил постановление МАДИ и дал победить здравому смыслу, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию юрист Илья Афанасьев. — За парковку на так называемом газоне в марте, когда сложно вообще понять, что у тебя под ногами или под колесами, юридические лица могут схлопотать штраф в 300 000 рублей, благодаря «замечательному» приложению, разработанному за наши с вами деньги, за наши налоги. Так быть не должно, поскольку ПАК ПМ не является точным техническим средством, фиксирующим факт правонарушения. Он даже менее точен, чем алкотестер с его допустимой погрешностью. И при этом с помощью этого приложения выписываются тысячи штрафов, которые приходится оспаривать в судах…

Как известно, в нашей стране не прецедентное право, поэтому и в судах у нас каждый сам себе вершитель судеб. Однако эта история дает надежду, что некоторые судьи, внимательно читающие рекомендации ВС РФ, считают необходимым на них оглядываться. И может быть мы все же придем к тому, чтобы прописать подробно, понятно и без двусмысленностей, что же именно является газоном в Москве. А также вернемся к вопросу о правомерности выписывания гигантских штрафов за парковку на любой пустой площадке из щебня и грязи, которая по каким-то неизвестно кем и когда написанным документам, является газоном.

автоправо, парковка, штрафы, суд, видеофиксация, ПДД, дептранс
9 сентября 2020
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