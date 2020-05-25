Ради дополнительных штрафов за парковку столичный Дептранс заставил Минюст изменить КоАП

В опубликованном ранее проекте нового КоАП Министерство юстиции собиралось закрепить в нем норму, в соответствии с которой автоматическая фиксация нарушений могла быть применена лишь в случае отсутствия какого-либо воздействия человека на «техническое устройство».

Точно такую же позицию в прошлом году занял Верховный суд в своем постановлении. После того памятного решения суды начали отменять штрафы, оформленные на московских автомобилистов с помощью мобильного приложения «Помощник Москвы» (ПАК ПМ).

Его может установить на свой личный смартфон любой желающий и по своему усмотрению штрафовать сограждан-автовладельцев за мнимые или настоящие нарушения правил парковки в городе. Разумеется, фактический запрет на действие этого приложения через КоАП ни в коем случае не устраивал столичный Дептранс.

Судя по всему, он использовал свои лоббистские возможности, чтобы Минюст изменил свой подход к этому вопросу, наплевав даже на позицию Верховного суда. Теперь из проекта нового КоАП запрет «Помощника Москвы» исключен, а вместо него министерство предлагает там прописать, что требования к средствам автоматической фиксации нарушений должно определять правительство России в подзаконных актах.

В этом случае у Дептранса появляются все возможности втихаря от общественности пролоббировать легитимизацию ПАК ПМ — раз уж ему удалось даже Минюст «поставить в интересную позицию», сообщает «Коммерсант».