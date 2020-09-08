Что делать, если ГИБДД отказывается выезжать на место аварии

И хотя Европротокол ввели в нашей Необъятной еще 11 лет назад, многие водители даже при незначительных повреждениях «железа» и отсутствии пострадавших до сих пор предпочитают оформляться «по старинке», руками сотрудников ГИБДД.

Да, есть риск потерять кучу времени на ожидание гаишников и вызвать шквал негатива от других водителей, вынужденных по вине аварийщиков простаивать в пробке. Зато существует какая-никакая гарантия, что страховая компания в дальнейшем не откажет в выплатах по ОСАГО.

В этой связи многие водители задаются вопросом, а регламентированы ли вообще каким-либо документом сроки, в которые инспекторы обязаны приезжать на вызов? Давайте разбираться.