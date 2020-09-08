Что делать, если ГИБДД отказывается выезжать на место аварии

И хотя Европротокол ввели в нашей Необъятной еще 11 лет назад, многие водители даже при незначительных повреждениях «железа» и отсутствии пострадавших до сих пор предпочитают оформляться «по старинке», руками сотрудников ГИБДД.
Да, есть риск потерять кучу времени на ожидание гаишников и вызвать шквал негатива от других водителей, вынужденных по вине аварийщиков простаивать в пробке. Зато существует какая-никакая гарантия, что страховая компания в дальнейшем не откажет в выплатах по ОСАГО.
В этой связи многие водители задаются вопросом, а регламентированы ли вообще каким-либо документом сроки, в которые инспекторы обязаны приезжать на вызов? Давайте разбираться.
Обязанности сотрудников ГИБДД по оформлению дорожных происшествий установлены Административным регламентом МВД, последнюю версию которого утвердили 23 августа 2017 года. Что касается сроков прибытия на место аварии, то п. 7.3. сего документа гласит: инспекторы должны приезжать на вызов незамедлительно. Но вот что такое это самое «незамедлительно», нигде не объясняется.
Как правило, гаишники, оказывающиеся на месте ДТП спустя вечность, «прикрываются» уважительными причинами: дорожными заторами, диким цейтнотом, кучей приоритетных аварий с пострадавшими. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, так ли это на самом деле, действительно ли вызовы в одном округе отрабатывает пара экипажей, но факт остается фактом: ждать приходится слишком долго.
Чтобы автомобилисты не простаивали на месте часами, а сотрудники ГИБДД лишний раз не «дергались» по мелочам, последние зачастую требуют у аварийщиков, чтобы те оформились по Европротоколу.
Однако, как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Максим Демченко, кандидат юридических наук, заместитель декана по научной работе Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, это незаконно.
– Да, авария может быть оформлена по Европротоколу, если вред причинен только транспортным средствам, а характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников ДТП. Однако оформление аварии с помощью Европротокола это право, а не обязанность участников дорожного движения, — отметил наш эксперт.
Если хотя бы один водитель отказывается прибегать к Европротоколу, то сотрудники ГИБДД информируют участников аварии о возможности оформиться на ближайшем стационарном посту или в отделении. При этом автомобилистам необходимо предварительно зафиксировать — в том числе и с помощью фото- и видеосъемки — обстоятельства происшествия.
Такая практика широко применяется в регионах — в частности, во Владимирской и Нижегородской областях. Там инспекторы сразу объявляют водителям, что не намерены выезжать на столь незначительный вызов, и приглашают их в отделение. Но что если такой вариант рулевых не устраивает?
– Если водители не хотят приезжать в отделение полиции для оформления ДТП, можно указать, что вы не имеете возможности зафиксировать обстоятельства ДТП, а именно такие действия предписывается участникам ДТП до приезда с места аварии в отделение полиции (п. 285 Регламента). Например, из-за отсутствия авторучки, средств фотофиксации и т. д., — советует юрист.
Резюмируя вышесказанное: сотрудники ГИБДД не имеют право игнорировать вызов, требуя оформить аварию по Европротоколу или, зафиксировав обстоятельства, приехать в отделение. В подобных случаях на бездействие правоохранителей следует жаловаться, лучше всего — через онлайн-сервис МВД посредством электронной заявки с указанием персональных и контактных данных. Но, естественно, уже после.
На месте же аварии — при длительном ожидании инспекторов — нужно «терроризировать» звонками службу 112. Обращайтесь вновь и вновь, объясняя, что ранее вызов уже был принят, но толку от этого нет. Как показывает практика, на третий-четвертый раз операторы «сдают» отделение ГИБДД, которому передали заявки — называют водителю их контактный телефон, чтобы тот обращался напрямую.
Воспользуйтесь этим — поинтересуйтесь непосредственно у гаишников, почему вы вынуждены сидеть в машине третий, пятый, десятый (нужное подчеркнуть) час. Аккуратно намекните, что намерены жаловаться, если в ближайшее время ситуация не прояснится. Но не путайте обвинения с угрозами, а не то наверняка придется ожидать еще несколько часов.