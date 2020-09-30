Может ли инспектор ДПС потребовать у водителя паспорт?

Основываясь на вышеупомянутом пункте ПДД, многие уверены в том, что раз уж нет в списке паспорта, то и предъявлять его по требованию гаишника не нужно. Однако если копнуть немного глубже и внимательно прочитать данный пункт, то оказывается, что в нем ничего не сказано и о том, что водитель может не показывать паспорт инспектору. Что, впрочем, не удивительно.

В первую очередь, автовладелец — это гражданин. А гаишник — это полицейский, для которого разработан Федеральный закон «О полиции». И руководствуясь им, инспектор ГИБДД имеет полное право потребовать у водителя паспорт, о чем прямым текстом говорит ч. 2 п. 1 ст. 13: «Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права: проверять документы, удостоверяющие личность граждан».

Иными словами, в том случае, когда водитель отказывается предъявить стражу порядка паспорт, последний имеет полное право применить к водителю ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». А за это положен штраф до 1000 рублей, либо арест до 15 суток. Так что если не хотите налететь на штраф, а то и на неприятности покрупнее, лучше не спорьте с инспектором ГАИ.