Мягкий — не значит слабый: первый тест-драйв Range Rover Sport MHEV c новым мотором

Эволюция линейки моторов Ingenium началась еще шесть лет назад, когда британцы приступили к выпуску наддувных дизелей, а двумя годами позже освоили бензиновые «турбочетверки». Дальше — больше! И вот уже на смену V-образным «шестеркам» пришли рядные. Первой ласточкой стал турбодвижок, «выдувающий» с трех литров 400 сил мощности, а это 550 Нм крутящего момента. Для сравнения: V6 выдавал 380 л. с. и 450 Нм. Что называется, почувствуй разницу.
Но мотор стал не только мощнее, но и много экономичнее. А все потому, что шесть цилиндров сыграли свадьбу с 48-вольтовой установкой, созданной по схеме «мягкий гибрид». Прошу любить и жаловать — MHEV или Mild Hybrid Electric Vehicle. Именно такой Ingenium и поселился под капотом Range Rover Sport. Давайте проверим, каков же он в действии.
Перенеся операцию на сердце, «британец» похорошел и внешне. Его отличают матовые шильдики, многоспицевые диски 21-го диаметра, сквозь которые пылают ярким пламенем обжигающие суппорты колес, а также сочный синий цвет кузова с отливом и контрастной крышей — все подстать могучему и бескомпромиссному SVR.
Пожалуй, для полноты картины не хватает лишь выхлопа, чей звук привлекает внимание еще задолго до того, как на горизонте появится сам автомобиль. Впрочем, у Range Rover Sport MHEV совсем иная идеология.
Внутри английские апартаменты не менее, если не более роскошны и изысканны. Салон едва ли не полностью окутан синевой — смотрится необычно, но великолепно и дорого. Здесь царствуют карбон, шпон и высококачественная кожа. Да, аристократического у Land Rover не отнять. Массаж, акустика, атмосферная подсветка — тут нет разве что кофеварки и душевой кабины. Хотя и без того в машине можно жить, если вдруг тебя выгнали из дома. Проверим, а как в ней можно ездить?
Заводится Range Rover Sport MHEV почти бесшумно, и на холостом «шипит», как фен для волос. С аналогичным эффектом и трогается — забавно. И плевать, что фанатам из секты SVR за вас будет стыдно. Пока они укладывают в багажник очередную канистру высокооктановой «горючки», вы складываете в карман сэкономленные купюры.
Впрочем, судите сами: при интенсивных ускорениях автомобиль поедает немногим больше девяти литров на сотню, которую, к слову, разменивает за 6,2 секунды. Да, нельзя не признать, что новая рядная «шестерка» много лучше сбалансирована, чем прежний V6. А все потому, что компрессору с технологией Twin-scroll помогает электрический наддув — британцы применили его впервые за свою историю.
Однако не будем загружать вас техническими особенностями силовой установки: по-простому говоря, «мягкий гибрид» устраняет эффект турбоямы, увеличивая полку крутящего момента. Иными словами, едет Range Rover Sport — бодрее некуда, и недостатка тяги нет от наречия «вообще».
Конечно, MHEV не был бы столь прекрасен без скорострельного восьмизарядного «автомата». Агрегаты действительно пришлись друг другу по вкусу — пилот останется довольным.
Держать британский штурвал в руках — традиционно приятная затея. Полноприводный автомобиль мгновенно повинуется командам водителя, заботливо ассистируя электроникой и оберегая от опасных неожиданностей на ходу. Еще бы: умных вспомогательных систем здесь больше, чем шуток в рукаве у Петросяна. А вот мультимедиа по-прежнему не прочь поймать глюк, хотя и случается это гораздо реже, чем раньше. Впрочем, владельцы Range Rover давно привыкли к капризам головного устройства. Но лучше уж смириться с медленно заживающей болячкой британского аристократа, чем заставить себя смеяться над «уставшими» анкедотами советского юмориста.