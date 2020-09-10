Мягкий — не значит слабый: первый тест-драйв Range Rover Sport MHEV c новым мотором

Перенеся операцию на сердце, «британец» похорошел и внешне. Его отличают матовые шильдики, многоспицевые диски 21-го диаметра, сквозь которые пылают ярким пламенем обжигающие суппорты колес, а также сочный синий цвет кузова с отливом и контрастной крышей — все подстать могучему и бескомпромиссному SVR.

Пожалуй, для полноты картины не хватает лишь выхлопа, чей звук привлекает внимание еще задолго до того, как на горизонте появится сам автомобиль. Впрочем, у Range Rover Sport MHEV совсем иная идеология.

Внутри английские апартаменты не менее, если не более роскошны и изысканны. Салон едва ли не полностью окутан синевой — смотрится необычно, но великолепно и дорого. Здесь царствуют карбон, шпон и высококачественная кожа. Да, аристократического у Land Rover не отнять. Массаж, акустика, атмосферная подсветка — тут нет разве что кофеварки и душевой кабины. Хотя и без того в машине можно жить, если вдруг тебя выгнали из дома. Проверим, а как в ней можно ездить?