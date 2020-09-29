5 признаков того, что водителей опять посадят на жесткий карантин

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Осенний всплеск заболеваемости коронавирусом, который не предрекал только ленивый, наконец случился. И хотя пока власти достаточно сдержанно отреагировали на этот факт, однако, по мнению портала «АвтоВзгляд», скорее всего дело опять дойдет до введения карантинных мер типа применявшихся прошедшей весной.

Тысяча, полторы, две тысячи заболевших за сутки COVID-19 в Москве… Признаки надвигающегося повторения весеннего коронавирусного коллапса экономики и общественной жизни на лицо уже сейчас.

Сигнал №1

Для Москвы первым «звоночком» стало распоряжение мэра Собянина для пожилых горожан и страдающих тяжелыми болезнями. На своем персональном сайте он вновь указал им сидеть дома и никуда не ходить — в том числе и на работу. Предприятиям при этом рекомендовано было отправить максимум народа на удаленку, и прочее бла-бла-бла.

Сигнал №2

Едва эта «указивка» вступила в силу 28-го сентября, как 29-го все тот же интернет-ресурс — «собянин.ру» — скомандовал городской системе образования отправить всех детей на удлиненные двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. Напомним, что весенние «нерабочие дни» под ковидным предлогом также объявлялись «по-чуть-чуть»: сначала на недельку с 28 марта по 5 апреля, потом их продлили до 30-го апреля, потом до 11 мая… Все кончилась тремя месяцами вынужденного домашнего безделья для миллионов граждан. Сейчас явно происходит нечто похожее.

Сигнал №3

В «культурной столице», где во время первой волны коронавируса в России ограничения и репрессии в отношении жителей-нарушителей были куда мягче чем в Москве, на этот раз заговорили о борьбе со второй волной практически одновременно с москвичами. Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил «усиления мер», если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться. По его словам, их строгость будет зависть от сознательного отношения людей к своему здоровью и практики ношения масок на улицах города.

фото АвтоВзгляд

Сигнал №4

Московская система здравоохранение как раз сообщила, что 90% «коронавирусных» коек в городских больницах уже заняты. Более того: по некоторым данным столичные власти опять арендовали в ряде выставочных центрах площади под обсервации.

Сигнал №5

А тут и Владимир Путин в ходе специального совещания призвал регионы страны быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом на фоне роста числа заболевших в Москве.

Если уж г-н президент призвал готовиться в том числе и к худшему сценарию с коронавирусом, можно не сомневаться: чиновничий зуд типа «надо-же-что-то-делать, а то верховный заругает и уволит» сделает свое черное дело. В такой обстановке новые цифровые пропуска для автомобилистов и «конские» штрафы за их отсутствие для чиновника представляются логичным выходом.

Технических же сложностей для возрождения кампании цифровых пропусков на передвижение по городу не просматривается абсолютно никаких. Электронная карательно-контролирующая система была отлажена еще весной. И дляповторного введения поголовных «цифровых аусвайсов» достаточно лишь нажать на кнопку «Пуск».

При таких исходных данных, достаточно статистике заболеваемости в той же Москве перевалить, скажем, за 4000 инфицированных, чтобы «отцы города» возродили цифровые пропуска. Опять!

штрафы, коронавирус
29 сентября 2020
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