5 признаков того, что водителей опять посадят на жесткий карантин

Тысяча, полторы, две тысячи заболевших за сутки COVID-19 в Москве… Признаки надвигающегося повторения весеннего коронавирусного коллапса экономики и общественной жизни на лицо уже сейчас.
Сигнал №1
Для Москвы первым «звоночком» стало распоряжение мэра Собянина для пожилых горожан и страдающих тяжелыми болезнями. На своем персональном сайте он вновь указал им сидеть дома и никуда не ходить — в том числе и на работу. Предприятиям при этом рекомендовано было отправить максимум народа на удаленку, и прочее бла-бла-бла.
Сигнал №2
Едва эта «указивка» вступила в силу 28-го сентября, как 29-го все тот же интернет-ресурс — «собянин.ру» — скомандовал городской системе образования отправить всех детей на удлиненные двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. Напомним, что весенние «нерабочие дни» под ковидным предлогом также объявлялись «по-чуть-чуть»: сначала на недельку с 28 марта по 5 апреля, потом их продлили до 30-го апреля, потом до 11 мая… Все кончилась тремя месяцами вынужденного домашнего безделья для миллионов граждан. Сейчас явно происходит нечто похожее.
Сигнал №3
В «культурной столице», где во время первой волны коронавируса в России ограничения и репрессии в отношении жителей-нарушителей были куда мягче чем в Москве, на этот раз заговорили о борьбе со второй волной практически одновременно с москвичами. Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил «усиления мер», если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться. По его словам, их строгость будет зависть от сознательного отношения людей к своему здоровью и практики ношения масок на улицах города.
Сигнал №4
Московская система здравоохранение как раз сообщила, что 90% «коронавирусных» коек в городских больницах уже заняты. Более того: по некоторым данным столичные власти опять арендовали в ряде выставочных центрах площади под обсервации.
Сигнал №5
А тут и Владимир Путин в ходе специального совещания призвал регионы страны быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом на фоне роста числа заболевших в Москве.
Если уж г-н президент призвал готовиться в том числе и к худшему сценарию с коронавирусом, можно не сомневаться: чиновничий зуд типа «надо-же-что-то-делать, а то верховный заругает и уволит» сделает свое черное дело. В такой обстановке новые цифровые пропуска для автомобилистов и «конские» штрафы за их отсутствие для чиновника представляются логичным выходом.
Технических же сложностей для возрождения кампании цифровых пропусков на передвижение по городу не просматривается абсолютно никаких. Электронная карательно-контролирующая система была отлажена еще весной. И дляповторного введения поголовных «цифровых аусвайсов» достаточно лишь нажать на кнопку «Пуск».
При таких исходных данных, достаточно статистике заболеваемости в той же Москве перевалить, скажем, за 4000 инфицированных, чтобы «отцы города» возродили цифровые пропуска. Опять!