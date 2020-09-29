5 признаков того, что водителей опять посадят на жесткий карантин

Тысяча, полторы, две тысячи заболевших за сутки COVID-19 в Москве… Признаки надвигающегося повторения весеннего коронавирусного коллапса экономики и общественной жизни на лицо уже сейчас.

Сигнал №1

Для Москвы первым «звоночком» стало распоряжение мэра Собянина для пожилых горожан и страдающих тяжелыми болезнями. На своем персональном сайте он вновь указал им сидеть дома и никуда не ходить — в том числе и на работу. Предприятиям при этом рекомендовано было отправить максимум народа на удаленку, и прочее бла-бла-бла.

Сигнал №2

Едва эта «указивка» вступила в силу 28-го сентября, как 29-го все тот же интернет-ресурс — «собянин.ру» — скомандовал городской системе образования отправить всех детей на удлиненные двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. Напомним, что весенние «нерабочие дни» под ковидным предлогом также объявлялись «по-чуть-чуть»: сначала на недельку с 28 марта по 5 апреля, потом их продлили до 30-го апреля, потом до 11 мая… Все кончилась тремя месяцами вынужденного домашнего безделья для миллионов граждан. Сейчас явно происходит нечто похожее.

Сигнал №3

В «культурной столице», где во время первой волны коронавируса в России ограничения и репрессии в отношении жителей-нарушителей были куда мягче чем в Москве, на этот раз заговорили о борьбе со второй волной практически одновременно с москвичами. Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил «усиления мер», если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться. По его словам, их строгость будет зависть от сознательного отношения людей к своему здоровью и практики ношения масок на улицах города.