Три распространенных ДТП, в которых нарушителя ПДД признают невиновным

Пожалуй, наиболее яркий пример, когда откровенного нарушителя ПДД в конечном счете признают не виноватым в аварии, иллюстрируется следующей ситуацией.

НЕЖДАННЫЙ ПОВОРТ

На двухполосной трассе на участке со сплошной осевой машина поворачивает влево(например, на прилегающую дорогу) в месте, где разделительная линия становится пунктирной. Ее водитель все делает по правилам: заранее притормаживает, включает «поворотник» и т. п.

Но в момент поворота, когда авто уже пересекает встречную полосу, совершенно неожиданно в левый борт влетает другой автомобиль — откровенно несшийся по встречке, наплевав на сплошную линию. Как правило, дисциплинированно поворачивавший драйвер будет уверен в своей невиновности, ведь не он же летел по «встречке» в неположенном месте!

А вот и нет. Прибывший на место такого ДТП сотрудник ГИБДД быстренько объяснит ему, что виноват в данной аварии тот, кто не убедился в безопасности совершаемого маневра — то есть поворота. Ведь летун по «встречке» не маневрировал, двигался прямолинейно. Хотя и с нарушением ПДД. За обгон через сплошную его, разумеется накажут (вплоть до лишения «прав»), но в аварии он формально не виноват.