Три распространенных ДТП, в которых нарушителя ПДД признают невиновным

Пожалуй, наиболее яркий пример, когда откровенного нарушителя ПДД в конечном счете признают не виноватым в аварии, иллюстрируется следующей ситуацией.
НЕЖДАННЫЙ ПОВОРТ
На двухполосной трассе на участке со сплошной осевой машина поворачивает влево(например, на прилегающую дорогу) в месте, где разделительная линия становится пунктирной. Ее водитель все делает по правилам: заранее притормаживает, включает «поворотник» и т. п.
Но в момент поворота, когда авто уже пересекает встречную полосу, совершенно неожиданно в левый борт влетает другой автомобиль — откровенно несшийся по встречке, наплевав на сплошную линию. Как правило, дисциплинированно поворачивавший драйвер будет уверен в своей невиновности, ведь не он же летел по «встречке» в неположенном месте!
А вот и нет. Прибывший на место такого ДТП сотрудник ГИБДД быстренько объяснит ему, что виноват в данной аварии тот, кто не убедился в безопасности совершаемого маневра — то есть поворота. Ведь летун по «встречке» не маневрировал, двигался прямолинейно. Хотя и с нарушением ПДД. За обгон через сплошную его, разумеется накажут (вплоть до лишения «прав»), но в аварии он формально не виноват.
СТОЯТЬ НЕ ВРЕДНО
Еще один пример невиновности нарушителя в дорожном инциденте — столкновение с неправильно припаркованным авто. Казалось бы: бросил машину в неположенном месте и ушел — значит сознательно создал риск дорожного происшествия и потому виноват в ДТП. А вот и нет еще раз! Виноват будут водитель ТС, врезавшегося в нарушителя правил парковки.
Тут «в полный рост» применяется знаменитый пункт 10.1 ПДД, согласно которому «водитель должен вести машину… учитывая дорожные и метеорологические условия. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства». И если ты двигался так, что не сумел объехать или просто заметить препятствие (неправильно припаркованное авто) — значит нарушил Правила. Ведь оставленная не по правилам машина могла быть не специально припаркована, а, например, сломана!
ЭХ, ПРОСКОЧУ!
Еще один вариант неоднозначности «правоты» при ДТП проявляется в случае классической аварии на перекрестке. Когда мгновенно стартующий на едва загоревшийся зеленый сигнал светофора автомобиль врезается в проскакивающего «на желто-красный». Формальное выполнение ПДД (движение на зеленый) не освобождает от необходимости дать «проскакуну» возможность завершить его опасную задумку — проехать перекресток на фактически запрещающий сигнал светофора.