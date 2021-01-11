Привет, СССР: ГИБДД хочет лишать «прав» за три нарушения ПДД

Самая «интересная» из инициатив МВД касается фактического введения балльной системы изъятия водительских удостоверений. Ведомство с упорством, достойным куда более мирного применения, «продавливает» идею лишать водителя «прав» за три нарушения ПДД в течении года. Речь идет о грубых проступках: выезда «на встречку», проезда перекрестка на запрещающий сигнал, превышения скорости более чем на 60 км/ч и тому подобных. Получил три таких протокола — отдай ВУ на 1,5 лет!

На практике же это легко и просто может вылиться в ситуацию: пересек при повороте налево занесенную снегом «сплошную», проскочил перекресток «на желтый» — все, на тебе, фактически, уже две «черные метки» (или штрафных балла) из трех возможных. После этого первый же полицейский, который тебя остановит за какое-то из подобных настоящих или мнимых нарушений, получает отличную возможность неплохо подзаработать. Чтобы понять, что «клиент» на крючке, служивому будет достаточно «пробить» водителя на предмет его штрафной истории по базе данных ГИБДД.

Перед автомобилистом окажется незамысловатый выбор: либо получай протокол и автоматическое лишение, либо немедленно повышай жизненный уровень удачливого «оборотня». Да и, в принципе, любого водителя вряд ли порадует перспектива получить даже первый за год «штрафной балл». Поэтому многие будут пытаться «договариваться на месте» с остановившим их сотрудником.