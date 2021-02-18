Какие автомобили чаще всего попадают в ДТП

Чаще всего в ДТП на российских дорогах попадают автомобили марок Daewoo, Smart и Genesis. Так, на сто машин «Дэу» приходится 69 происшествий, «Смартов» — 58, а «Дженезисов» — 48. Следом в рейтинге идут Jaguar и Audi (по 47 аварий), Mercedes-Benz, Infiniti и Citroёn (по 43 аварий), а замыкают лидерскую десятку «аварийщиков» Skoda (42 аварии) и Lexus (41). Ух, сколько премиалов!

Если говорить о конкретных моделях, то во главе списка стоит Audi RS3. Любопытно при этом, что по данным сервиса отчетов «ПроАвто», на сто «заряженных» хетчбэков и седанов приходится 108 ДТП: то есть «бьются» чуть ли не все машины, а некоторые — по несколько раз. На второй строчке расположился Kia Quoris (102 аварии), на третьей — Volkswagen Passat CC (85 аварий). Также в ТОП-5 вошли Hyundai Equus (83 аварии) и Lexus GS (79).

Остается лишь добавить, что аналитики включили в исследование лишь те автомобили, что продавались на «Авто.ру» в 2020 году. Причем статистику по редким моделям принимать во внимание не стали. Следовательно, и относится к результатам сего анализа слишком серьезно не стоит. Тем более что они сильно разнятся с данными ГИБДД и страховых компаний.