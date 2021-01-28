В России стартовали продажи премиум-кроссовера Genesis GV80

Фото производителя.
Премьера кроссовера GV80, ставшего первым SUV в истории марки Genesis, состоялась в конце октября. Но пока «живые» машины добрались до дилеров, прошло еще несколько месяцев… И вот, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», продажи новинки, наконец, стартовали.

Кроссовер Genesis GV80 предлагает россиянам аж три мотора: это бензиновые агрегаты на 249 и 379 сил, плюс 249-сильный трехлитровый турбодизель. Восьмиступенчатая «автомат» и полный привод присутствуют в обязательном порядке. Российским покупателям дают возможность выбрать машину с 5- или 7-местным салоном в пяти разных комплектациях.

Стоит корейский «премиум», мягко говоря, недешево. За автомобиль в простейшем исполнении Prestige придется отдать аж 4 050 000 рублей, в максимальном Elite — от 6,4 млн. Список оснащения «элитного» автомобиля включает 22-дюймовые колесные диски, автоматические электродоводчики дверей, «умный» круиз-контроль и множество других «плюшек».

Вообще, корейский бренд достаточно уверенно выходит против европейских конкурентов. Так, большой седан Genesis G90 играет на «поле», где эталоном считается Mercedes-Benz S-класс. Портал «АвтоВзгляд» заочно сравнил «немца» и «корейца».

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28 января 2021
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