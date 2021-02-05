Новый Renault Duster для России будет крепче старого

На этот раз московский офис Renault рассказал, что перед выводом нового «Дастера» его подвергли сотням различных тестов — лабораторных, стендовых, пробеговых и других. Одним из пунктов обширной программы оказался краш-тест по внутренней методике группы Renault ODВ65.

Автомобиль на скорости 65 км/ч «приложили» о деформируемый барьер из алюминиевых сот, который имитировал переднюю часть легкового автомобиля. При этом зона перекрытия составила 40%.

Для испытаний была выбрана версия самая тяжелая версия модели — с дизельным двигателем и полным приводом (ее масса перед ударом составила 1663 кг). Таким образом, появилось официальное подтверждение того, что дизель не будет исключен из гаммы моторов.