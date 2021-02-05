Новый Renault Duster для России будет крепче старого

На этот раз московский офис Renault рассказал, что перед выводом нового «Дастера» его подвергли сотням различных тестов — лабораторных, стендовых, пробеговых и других. Одним из пунктов обширной программы оказался краш-тест по внутренней методике группы Renault ODВ65.
Автомобиль на скорости 65 км/ч «приложили» о деформируемый барьер из алюминиевых сот, который имитировал переднюю часть легкового автомобиля. При этом зона перекрытия составила 40%.
Для испытаний была выбрана версия самая тяжелая версия модели — с дизельным двигателем и полным приводом (ее масса перед ударом составила 1663 кг). Таким образом, появилось официальное подтверждение того, что дизель не будет исключен из гаммы моторов.
Ударный тест показал «зеленую» степень защиты головы, шеи, бедер и коленей водителя и пассажира. В итоге новый Renault Duster получил результат 14,55 из 16 возможных. Это означает, что любая версия автомобиля может рассчитывать на высший рейтинг — 4 звезды.
Как отметили представители марки, в новом поколении кроссовер отличается повышенной жесткостью и прочностью благодаря увеличению доли высокопрочных и сверхвысокопрочных сталей, а также общей оптимизации конструкции.
Так, новый кузов обладает более мощными передними стойками кузова и панелями пола, а боковины теперь изготавливаются единой деталью. Кроме того, в топовых комплектациях будут 6 подушек безопасности, плюс передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия.