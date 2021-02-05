Новый Renault Duster для России будет крепче старого

Фото производителя.
11 февраля Renault, наконец, представит во всей красе Duster второго поколения, который мы ждем уже как четыре года. А чтобы публика жаждала новинку еще сильнее, пресс-служба французской марки выдает в информационное пространство все новые и новые подробности.

На этот раз московский офис Renault рассказал, что перед выводом нового «Дастера» его подвергли сотням различных тестов — лабораторных, стендовых, пробеговых и других. Одним из пунктов обширной программы оказался краш-тест по внутренней методике группы Renault ODВ65.

Автомобиль на скорости 65 км/ч «приложили» о деформируемый барьер из алюминиевых сот, который имитировал переднюю часть легкового автомобиля. При этом зона перекрытия составила 40%.

Для испытаний была выбрана версия самая тяжелая версия модели — с дизельным двигателем и полным приводом (ее масса перед ударом составила 1663 кг). Таким образом, появилось официальное подтверждение того, что дизель не будет исключен из гаммы моторов.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Ударный тест показал «зеленую» степень защиты головы, шеи, бедер и коленей водителя и пассажира. В итоге новый Renault Duster получил результат 14,55 из 16 возможных. Это означает, что любая версия автомобиля может рассчитывать на высший рейтинг — 4 звезды.

Как отметили представители марки, в новом поколении кроссовер отличается повышенной жесткостью и прочностью благодаря увеличению доли высокопрочных и сверхвысокопрочных сталей, а также общей оптимизации конструкции.

Так, новый кузов обладает более мощными передними стойками кузова и панелями пола, а боковины теперь изготавливаются единой деталью. Кроме того, в топовых комплектациях будут 6 подушек безопасности, плюс передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия.

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5 февраля 2021
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