Экстремальное решение Kia Sportage: называйте меня черным

И если быть совсем точными, то теперь только такую машину смогут получить потенциальные покупатели, остановившие свой выбор на давно известных комплектациях Prestige и Premium: других вариантов нет. Но если все черное вам не по нутру, не расстраивайтесь и не торопитесь отказываться от покупки.

На самом деле черный-черный Kia Sportage (хотя именно он больше всего понравился порталу «АвтоВзгляд») — это, как мы уже сказали в нашем видеосюжете, лишь один из вариантов окраски кузова. На остальных будут просто присутствовать очень стильные дизайнерские акценты означенного колера, с которыми автомобиль выгладит не просто сильно — а очень стильно.

Впрочем, о чем тут говорить, если и так все понятно из видео.