За окурок, выброшенный из машины, хотят штрафовать на 30 000 рублей

Депутаты Мосгордумы и Мособлдумы совместными титаническими усилиями придумали свои собственные карательные поправки в КоАП. Касаются они штрафов за выбрасывание мусора из машин. Депутаты намерены ввести в Кодекс специальную статью, которая формулируется как «сброс (выгрузка) из транспортного средства отходов производства и потребления вне объектов накопления и размещения отходов и специально отведенных мест».

Напомним, что на данный момент в КоАП подобного типа прегрешения описывает ч. 1 ст. 8.2 КоАП — «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». В ней для граждан прописаны штрафы в размере 1000—2000 рублей, для чиновников 10 000—30 000 рублей, для ИП — 30 000—50 000 рублей и для юрлиц — 100 000 — 250 000 рублей.

Деятели из московско-подмосковных Дум решили, что этого мало, и предлагают для пешеходов установить штрафную санкцию за выброс мусора сразу на уровне 10 000—15 000 рублей, для автовладельца — 30 000 рублей, за сброс мусора с прицепа или грузовика — 50 000 рублей.