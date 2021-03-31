ГИБДД поздравляет автомобилистов с 1 апреля новыми сложностями при получении «прав»

То, что уже с первого апреля из набора экзаменов исчезнет «площадка» — это, судя по всему, не окончание, а только один из этапов модернизации этой системы. Напомним, кстати, что для получения «прав» нужно будет сдать только «теорию» и практический экзамен по вождению на улицах города.

Упражнения, которые еще сегодня кандидаты в водители выполняют на специально оборудованном автодроме — разворот в ограниченном пространстве, въезд в бокс, параллельная парковка, а также начало движения на подъеме — с 1 апреля придется демонстрировать инспектору-экзаменатору прямо на улице, «в боевой обстановке». Характерно, что эта новация не коснется мотоциклистов. Они продолжат сдавать «площадку», как и раньше.

Заметим, что по идее, экзаменационный маршрут кандидату в водители не будет известен заранее — только район города и список улиц, по которым ему предстоит возить представителя ГИБДД. Экзаменатор в последний момент сам будет указывать кандидату в водители, куда следует ехать.

В машине в момент теста могут присутствовать представитель автошколы и другие потенциальные водители. Практический экзамен станет фиксироваться видеокамерами, установленными в авто. Запись останется в архиве в течение года — на случай, если у кого-то возникнет необходимость обжаловать решение экзаменатора или возникнут вопросы к его объективности.