ГИБДД поздравляет автомобилистов с 1 апреля новыми сложностями при получении «прав»

То, что уже с первого апреля из набора экзаменов исчезнет «площадка» — это, судя по всему, не окончание, а только один из этапов модернизации этой системы. Напомним, кстати, что для получения «прав» нужно будет сдать только «теорию» и практический экзамен по вождению на улицах города.
Упражнения, которые еще сегодня кандидаты в водители выполняют на специально оборудованном автодроме — разворот в ограниченном пространстве, въезд в бокс, параллельная парковка, а также начало движения на подъеме — с 1 апреля придется демонстрировать инспектору-экзаменатору прямо на улице, «в боевой обстановке». Характерно, что эта новация не коснется мотоциклистов. Они продолжат сдавать «площадку», как и раньше.
Заметим, что по идее, экзаменационный маршрут кандидату в водители не будет известен заранее — только район города и список улиц, по которым ему предстоит возить представителя ГИБДД. Экзаменатор в последний момент сам будет указывать кандидату в водители, куда следует ехать.
В машине в момент теста могут присутствовать представитель автошколы и другие потенциальные водители. Практический экзамен станет фиксироваться видеокамерами, установленными в авто. Запись останется в архиве в течение года — на случай, если у кого-то возникнет необходимость обжаловать решение экзаменатора или возникнут вопросы к его объективности.
Но и это еще не все. Оказывается, радикальной модификацией практического экзамена «на права» ГИБДД удовлетворяться не намерена. Вдруг неожиданно выяснилось, что и теоретическую часть проверки кандидатов в водители намерены пересмотреть в сторону серьезного усложнения.
«Есть предположения о том, что необходимо расширить, углубить знания кандидата в водители в части дальнейшего практического применения теории», — заявил на днях глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников в эфире телеканала «Россия-1».
«Научный центр безопасности дорожного движения занимается тем, чтобы сделать это одновременно комфортно для кандидатов в водители, но при этом так, чтобы они умели считывать всю дорожную информацию и правильно применять знания Правил непосредственно на дороге», — пояснил генерал.
Любой, кто знаком со стилем мышления и стандартами «креатива», свойственными типичному работнику полиции, может предположить, что «расширение и углубление» знаний выпускника автошколы по методу ГИБДД сведется к банальному усложнению теоретического экзамена. Например, к серьезному увеличению числа вопросов, сокращению времени на ответ и прочим «подаркам» для сдающих.
Радоваться таким нововведениям придется не только начинающим водителям, но и лишившимся своей шоферской корочки по решению суда. Ведь для восстановления этого документа приходится заново сдавать «теорию».