Начальник ГИБДД генерал Черников раскрыл способ не платить штрафы с камер

Депутата, как и большинство граждан, слышавших об аварии на Садовом кольце в Москве, устроенной пранкером Эдвардом Билом, интересовал вопрос: почему ГИБДД смотрела сквозь пальцы и ничего не предпринимала в отношении этого персонажа, в то время как он на протяжении нескольких месяцев сотни раз нарушил ПДД под камерами автоматической фиксации?
И только когда блогер на своей Audi RS6 чуть не убил женщину-водителя в машине на встречной полосе, все ответственные лица вдруг увидели «ах какой он плохой»: за полгода его авто собрало более 500 штрафов с камер автоматической фиксации. Параллельно выяснилось, что Эдуард Биль (настоящее имя Эдварда Била), оказывается, и не должен их оплачивать! То есть нарушения исправно фиксировались полицейскими камерами, а постановления о штрафах сотрудниками ГИБДД не оформлялись. И существование прямо под носом ГУ ГИБДД МВД России циничного нарушителя ПДД, на которого даже штраф выписать невозможно, никого, видимо, особо не напрягало. Да и, судя по генеральскому ответу, не напрягает и сейчас.
Глава ГИБДД генерал Черников, как и положено опытному госслужащему, ответил на депутатский запрос четко в духе принципа «ты начальник — я дурак».
— В связи с тем, что регистрация транспортного средства Audi, которым управлял Биль Э. Ю. в момент аварии, прекращена с 9 января 2021-го года, сотрудники Гоавтоинспекции не располагали сведениями о собственнике транспортного средства, что не позволило рассматривать дела об административном нарушении в автоматическом режиме, — пишет депутату Михаил Черников.
Таким образом, генерал практически официально изложил очень рабочий способ нагло и много нарушать ПДД прямо под камерами автоматической фиксации и не нести за это никакой реальной ответственности. Поскольку понимать слова г-на Черникова вполне можно так: камеры в состоянии оштрафовать только того гражданина, который сам рассказал полиции, где и как его найти — то есть поставил авто на учет в ГИБДД на свое имя. Если этого не делать — останешься безнаказанным, как Биль Э. Ю.