Начальник ГИБДД генерал Черников раскрыл способ не платить штрафы с камер

Депутата, как и большинство граждан, слышавших об аварии на Садовом кольце в Москве, устроенной пранкером Эдвардом Билом, интересовал вопрос: почему ГИБДД смотрела сквозь пальцы и ничего не предпринимала в отношении этого персонажа, в то время как он на протяжении нескольких месяцев сотни раз нарушил ПДД под камерами автоматической фиксации?

И только когда блогер на своей Audi RS6 чуть не убил женщину-водителя в машине на встречной полосе, все ответственные лица вдруг увидели «ах какой он плохой»: за полгода его авто собрало более 500 штрафов с камер автоматической фиксации. Параллельно выяснилось, что Эдуард Биль (настоящее имя Эдварда Била), оказывается, и не должен их оплачивать! То есть нарушения исправно фиксировались полицейскими камерами, а постановления о штрафах сотрудниками ГИБДД не оформлялись. И существование прямо под носом ГУ ГИБДД МВД России циничного нарушителя ПДД, на которого даже штраф выписать невозможно, никого, видимо, особо не напрягало. Да и, судя по генеральскому ответу, не напрягает и сейчас.

Глава ГИБДД генерал Черников, как и положено опытному госслужащему, ответил на депутатский запрос четко в духе принципа «ты начальник — я дурак».