ГИБДД расписалась в бессилии против опасных рецидивистов-нарушителей за рулем

Сложно поверить, будто никто из ее сотрудников — от рядового патрульного, до генералов, — не в курсе существования этой лазейки в законе. Снял автомобиль с учета и дальше на нем катаешься — превратившись как бы в невидимку для камер автоматической фиксации. И явно не Бил первым на такую методику набрел. Он лишь с успехом ее применил. Но «ответственные пиджаки» из ГИБДД,по всей видимости, не удосужились пошевелить и пальцем, чтобы каким-то образом в принципе исключить появление на дорогах таких машин-«невидимок».

Или в действительности это настолько выгодный «бизнес» (ловить, а потом отпускать за взятку подобных нарушителей), что прикрыть его рука не поднимается?!

Но зато как красиво пропагандисты в полицейских погонах подробно регулярно рассказывают развесившей уши общественности о камерах контроля всех и вся нарушений ПДД на дорогах столицы! Где же она — наша всеобщая, но такая неуловимая, безопасность на дорогах?! Перед реальным нарушителем дорогостоящая паутина камер беспомощно пасует. Случай с Эдвардом Билом доказал эту аксиому как дважды-два!

Аж в далеком 2013-ом году ГИБДД похвасталась общественности, что по Москве раскинулась полицейская система «Паутина», которая, якобы, позволяет засекать любого нарушителя ПДД прямо в реальном времени. А потом (тоже уже давным-давно) ГИБДД не менее громко сообщила о запуске в городе компьютерной системы «Пит-стоп», которая может отслеживать злостных нарушителей ПДД, тут же сообщать о них ближайшим патрулям ГИБДД, а бравые сотрудники по этой «наводке» ловят и «пакуют» автохулигана. Но Эдвард Бил, видимо, был не в курсе ее существования. А потому спокойно нарушал, наглел на дорогах, три месяца подряд безнаказанно создавал аварийные ситуации и прекрасно себя при этом чувствовал. Настолько хорошо, что регулярно публиковал в соцсетях видеоролики со своими дикими похождениями на дорогах столицы — на радость миллионам подписчиков. Бдительные сотрудники ГИБДД эту доказательную базу официально в упор не замечали. Почему, позвольте спросить?!

Ну хорошо, допустим (хотя это и будет жесточайшим насилием над разумом и здравым смыслом), что ни один сотрудник ГИБДД до громкой первоапрельской аварии на Садовом ни разу в жизни не видел ролики Эдварда Била. Допустим! Но как допустить, что все эти три месяца мимо живых человеческих патрулей ГИБДД Москвы ежедневно и со свистом носилась редкая и приметная машина с молдавским блогером-«хайпожором» за рулем? Напомню: не стоящая на учете в ГИБДД! Ну невозможно поверить в то, что эту Audi RS6 с января по апрель ни разу никто не тормозил для банальной проверки документов! Таких машин в городе — дай бог десяток наберется. А в ярко-синем цвете кузова, вообще, скорее всего, одна-единственная!