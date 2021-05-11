ГИБДД расписалась в бессилии против опасных рецидивистов-нарушителей за рулем

Всяким америкам с европами такое и не снилось — как смеют их политики даже вякать по поводу полицейского государства в нашей стране и вообще?! Случай с Эдвардом Билом самыми яркими, прямо-таки кислотными, красками иллюстрирует картину полной лояльности полиции и, в частности ГИБДД, по отношению к самым отмороженным уродам, садящимся за руль. Ладно, если бы пранкер-блогер Эдвард Бил в момент ДТП, которое он устроил 1 апреля на Садовом кольце в Москве, был пьян. Нет, он был абсолютно трезв, когда в присущей ему хамской манере за рулем своей синей Audi RS 6 Avant решил отчебучить некий маневр то ли опережения, то ли перестроения в вялотекущем заторе. Он был кристально трезв, когда в результате тупого нажатия на газ и безбашенной рулежки умудрился вылететь на встречную полосу и превратить в груду железа несколько машин, а водительницу черного VW Polo отправить в реанимацию и кому.
И только после этого «внезапно» (в том числе и для ГИБДД) выяснилось, какой он, Эдик Биль, на самом деле плохой водитель! Тут же практически все СМИ заверещали о том, что он купил эту спортивную Audi в начале 2021 года, но не стал ставить ее на учет в ГИБДД и ездил с фактически подложными номерами до самой аварии на Садовом. Узнав о трагедии, Дептранс Москвы в своем телеграмм-канале пафосно сообщил, что персонаж по имени Эдвард Бил ежедневно «ловил» на «неучтенной тачке» по 4—5 штрафов с камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Часто — за езду по улицам столицы со скоростью под 170 км/ч! Всего за «героем», верней за его машиной, числятся 566 нарушений. Получается, что лихач месяцами угрожал жизням сотен и тысяч жителей города, носясь как ужаленный на своем «заряженном» авто. Что делала тем временем ГИБДД?
Выяснилось, что ГИБДД Москвы с января по апрель в упор не видела очень редкую и приметную синюю Audi, отжигающую на улицах «любимого города, который должен спать спокойно».
Сложно поверить, будто никто из ее сотрудников — от рядового патрульного, до генералов, — не в курсе существования этой лазейки в законе. Снял автомобиль с учета и дальше на нем катаешься — превратившись как бы в невидимку для камер автоматической фиксации. И явно не Бил первым на такую методику набрел. Он лишь с успехом ее применил. Но «ответственные пиджаки» из ГИБДД,по всей видимости, не удосужились пошевелить и пальцем, чтобы каким-то образом в принципе исключить появление на дорогах таких машин-«невидимок».
Или в действительности это настолько выгодный «бизнес» (ловить, а потом отпускать за взятку подобных нарушителей), что прикрыть его рука не поднимается?!
Но зато как красиво пропагандисты в полицейских погонах подробно регулярно рассказывают развесившей уши общественности о камерах контроля всех и вся нарушений ПДД на дорогах столицы! Где же она — наша всеобщая, но такая неуловимая, безопасность на дорогах?! Перед реальным нарушителем дорогостоящая паутина камер беспомощно пасует. Случай с Эдвардом Билом доказал эту аксиому как дважды-два!
Аж в далеком 2013-ом году ГИБДД похвасталась общественности, что по Москве раскинулась полицейская система «Паутина», которая, якобы, позволяет засекать любого нарушителя ПДД прямо в реальном времени. А потом (тоже уже давным-давно) ГИБДД не менее громко сообщила о запуске в городе компьютерной системы «Пит-стоп», которая может отслеживать злостных нарушителей ПДД, тут же сообщать о них ближайшим патрулям ГИБДД, а бравые сотрудники по этой «наводке» ловят и «пакуют» автохулигана. Но Эдвард Бил, видимо, был не в курсе ее существования. А потому спокойно нарушал, наглел на дорогах, три месяца подряд безнаказанно создавал аварийные ситуации и прекрасно себя при этом чувствовал. Настолько хорошо, что регулярно публиковал в соцсетях видеоролики со своими дикими похождениями на дорогах столицы — на радость миллионам подписчиков. Бдительные сотрудники ГИБДД эту доказательную базу официально в упор не замечали. Почему, позвольте спросить?!
Ну хорошо, допустим (хотя это и будет жесточайшим насилием над разумом и здравым смыслом), что ни один сотрудник ГИБДД до громкой первоапрельской аварии на Садовом ни разу в жизни не видел ролики Эдварда Била. Допустим! Но как допустить, что все эти три месяца мимо живых человеческих патрулей ГИБДД Москвы ежедневно и со свистом носилась редкая и приметная машина с молдавским блогером-«хайпожором» за рулем? Напомню: не стоящая на учете в ГИБДД! Ну невозможно поверить в то, что эту Audi RS6 с января по апрель ни разу никто не тормозил для банальной проверки документов! Таких машин в городе — дай бог десяток наберется. А в ярко-синем цвете кузова, вообще, скорее всего, одна-единственная!
Это значит, что возможно Биля останавливали и не раз! Но тогда почему ни один из инспекторов не удосужился сверить с полицейскими базами данных СТС Audi — через штатный «планшет»? Или все-таки полицейские «пробивали клиента», обнаруживали (разумеется!), что машина, по факту, ездит на подложных номерах, но… Но — что?! А то, что только «договорившись на месте» с сотрудниками ГИБДД можно было продолжить путь на такой машине!
При любом раскладе, безнаказанность гражданина Биля отлично иллюстрирует вопиющую неэффективность и бессилие ответственных за безопасность на дорогах столицы полицейских подразделений. Получается, что ГИБДД может эффективно противостоять только нарушителям правил парковки, а превентивно нейтрализовать по-настоящему опасного для окружающих нарушителя ПДД она не в состоянии. Хотя и имеет для этого все возможности. В этой связи крайне характерен официальный ответ главы ГИБДД генерала Михаила Черникова на депутатский запрос председателя комитета Госдумы по социальной политике депутата Ярослава Нилова. — В связи с тем, что регистрация транспортного средства Audi, которым управлял Биль Э. Ю. в момент аварии, прекращена с 9 января 2021-го года, сотрудники Госавтоинспекции не располагали сведениями о собственнике транспортного средства, что не позволило рассматривать дела об административном нарушении в автоматическом режиме, — написал депутату Михаил Черников.
Таким образом, генерал практически официально изложил вполне рабочий способ нагло и много нарушать ПДД прямо под камерами автоматической фиксации, создавать дикую угрозу жизни окружающих и при этом не нести за это никакой реальной ответственности. Поскольку понимать слова г-на Черникова вполне можно так: камеры в состоянии оштрафовать только того гражданина, который сам рассказал полиции, где и как его найти — то есть поставил авто на учет в ГИБДД на свое имя. Если этого не делать — останешься безнаказанным, как Биль Э. Ю.
Читая подобные отписки генералов ГИБДД, отчетливо осознаешь не только поразительную лояльность отечественной ДПС к самым настоящим дорожным бандитам. История с Билом и реакция на нее со стороны чиновников от ГИБДД, помимо прочего, стала еще и своего рода лакмусовой бумажкой, наглядно показавшей гипербюрократизацию всего дорожно-правоохранительного ведомства. В его работе сейчас основное — отнюдь не реальная безопасность граждан на дороге. Там рулит его величество отчет! Для которого главное — циферки о количестве ДТП (их должно быть как можно меньше) и о числе оштрафованных водителей (этот показатель должен неуклонно расти). Когда ГИБДД годами занимается подобной циничной «бухгалтерией» — не до каких-то там «билов»!
В такой ситуации удивительно, другое, а именно почти тотальная законопослушность миллионов отечественных автомобилистов: практически никто из них не идет по стопам дерзкого молдавского блогера, пользуясь вопиющим бессилием ГИБДД.