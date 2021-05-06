Три детские ошибки водителя, из-за которых весной кондиционер может «умереть»

Самый банальный промах любого владельца машины с кондиционером — вспоминать о нем только тогда, когда в салоне становится жарковато. При таком подходе все холодное время года узлы «климата» фактически простаивают, что вредно для системы.

Дело в том, что без движения хладагента по ее магистралям невозможна смазка движущихся частей компрессора — самой дорогой детали любого «холдильника». И в первое время при запуске кондиционера после долгого простоя компрессор работает, что называется, «насухую», усиленно изнашивая свои пары трения.

Чтобы этого избежать, никаких особых усилий не нужно. Достаточно не реже раза в месяц, даже в зимнюю стужу, включать систему климат-контроля машины. Ненадолго, всего на несколько минут. Но этого хватит, чтобы смазка всегда присутствовала на трущихся поверхностях механизма компрессора и он не выкинул однажды «фортель», отказавшись работать после долгого зимнего забвения.