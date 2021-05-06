Три детские ошибки водителя, из-за которых весной кондиционер может «умереть»

Самый банальный промах любого владельца машины с кондиционером — вспоминать о нем только тогда, когда в салоне становится жарковато. При таком подходе все холодное время года узлы «климата» фактически простаивают, что вредно для системы.
Дело в том, что без движения хладагента по ее магистралям невозможна смазка движущихся частей компрессора — самой дорогой детали любого «холдильника». И в первое время при запуске кондиционера после долгого простоя компрессор работает, что называется, «насухую», усиленно изнашивая свои пары трения.
Чтобы этого избежать, никаких особых усилий не нужно. Достаточно не реже раза в месяц, даже в зимнюю стужу, включать систему климат-контроля машины. Ненадолго, всего на несколько минут. Но этого хватит, чтобы смазка всегда присутствовала на трущихся поверхностях механизма компрессора и он не выкинул однажды «фортель», отказавшись работать после долгого зимнего забвения.
Следующую ошибку автовладельца в обращении с кондиционером тоже не назовешь редкой или неожиданной. Попробуйте вспомнить, кто из ваших знакомых автомобилистов хоть раз упоминал о том, что проверил наличие хладагента в системе кондиционера. Скорее всего, таких вообще не окажется. А между тем, чтобы не остаться лицом к лицу с неработающей климатической установкой теплым весенним днем, ею нужно не только пользоваться.
После зимы, когда «кондей» простаивал, может выясниться, что хладагент просто ушел из системы. Ведь не секрет, что в природе не существует абсолютно герметичных соединений и уплотнителей. В том числе и в системе автокондиционера. Поэтому хладагент из нее постепенно теряется на абсолютно любой машине — где-то быстрее, где-то медленнее. Вовремя отследить его наличие — довольно просто. Поднимаем капот и находим на одной из трубок «кондея» специальный «глазок» — прозрачную линзочку, позволяющую увидеть жидкость (сжатый газ) в патрубке — если она там есть. Если нет — надо ехать на заправку хладагентом.
Третий «провал» во взаимоотношениях с «климатом» своей машины тоже следует предупреждать заранее. Все знают, что эффективность охлаждения кондиционером салонного воздуха взаимосвязана с качественной работой радиатора климатической системы. То есть зависит от чистоты его сот.
Ведь он обычно располагается перед радиатором системы охлаждения мотора и вся пыль и грязь с дороги (даже зимой) оседают, в первую очередь, на нем. Чтобы хоть как-то предупредить возможные проблемы с «кондеем» из-за его радиатора, имеет смысл заранее произвести небольшую модернизацию своего авто. Для этого достаточно тем или иным способом установить мелкую сетку (типа москитной, применяемой для окон квартир) на фальшрадиаторной решетке — чтобы защитить от засорения соты радиатора «кондея».