Как Эдвард Бил отвертится от наказания за аварию на Садовом

Если бы первоапрельского ДТП на Садовом не случилось, его автор, блогер-аварийщик Эдуард Биль, просто обязан был его выдумать. Ведь до вчерашнего дня его знала хоть и приличная (в несколько миллионов пользователей) интернет-аудитория, то теперь о нем трубят центральные СМИ и псевдоним «Эдвард Бил», под которым хайпует в Москве молодой молдаванин, станет известен десяткам миллионов, включая пенсионеров на каком-нибудь Таймыре.

Таким образом, момент, когда его снятая с учета Audi RS 6 Avant превратила в груду искореженного металла черный Volkswagen на встречной полосе Садового кольца в Москве, можно считать удачным для дальнейшей инстаграм-карьеры Биля. И жизненным крахом для сидевшей за рулем Volkswagen консультанта Госдумы Марии Артемовой. Будет вообще большой удачей, если женщина не умрет в реанимации или не превратится на всю оставшуюся жизнь в инвалида.

А Эдвард Бил через очень небольшое время будет чувствовать себя «в интернетах» лучше, чем до сих пор, получая еще больше денег от рекламодателей за свои выходки на камеру, ведь аудитория после первоапрельской «промо-акции» на Садовом у Биля наверняка вырастет. Как, собственно, произошло с небезызвестным теперь всей стране «Давидычем». Сейчас, после закончившейся для него легким испугом короткой отсидки в тюрьме из-за обвинений в страховом мошенничестве, Давидыч опять вышел в эфир «интернетов» и зарабатывает неплохие деньги за размещение рекламы спонсоров на своем канале.