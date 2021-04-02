Как Эдвард Бил отвертится от наказания за аварию на Садовом

Если бы первоапрельского ДТП на Садовом не случилось, его автор, блогер-аварийщик Эдуард Биль, просто обязан был его выдумать. Ведь до вчерашнего дня его знала хоть и приличная (в несколько миллионов пользователей) интернет-аудитория, то теперь о нем трубят центральные СМИ и псевдоним «Эдвард Бил», под которым хайпует в Москве молодой молдаванин, станет известен десяткам миллионов, включая пенсионеров на каком-нибудь Таймыре.
Таким образом, момент, когда его снятая с учета Audi RS 6 Avant превратила в груду искореженного металла черный Volkswagen на встречной полосе Садового кольца в Москве, можно считать удачным для дальнейшей инстаграм-карьеры Биля. И жизненным крахом для сидевшей за рулем Volkswagen консультанта Госдумы Марии Артемовой. Будет вообще большой удачей, если женщина не умрет в реанимации или не превратится на всю оставшуюся жизнь в инвалида.
А Эдвард Бил через очень небольшое время будет чувствовать себя «в интернетах» лучше, чем до сих пор, получая еще больше денег от рекламодателей за свои выходки на камеру, ведь аудитория после первоапрельской «промо-акции» на Садовом у Биля наверняка вырастет. Как, собственно, произошло с небезызвестным теперь всей стране «Давидычем». Сейчас, после закончившейся для него легким испугом короткой отсидки в тюрьме из-за обвинений в страховом мошенничестве, Давидыч опять вышел в эфир «интернетов» и зарабатывает неплохие деньги за размещение рекламы спонсоров на своем канале.
Теперь следует пояснить, почему Эдвард Бил, на котором только за 2021-год «висит», по данным Дептранса, порядка полутысячи штрафов за серьезные превышение скорости в городе, выйдет из истории с покалеченной женщиной с минимальными для себя потерями.
Дело в том, что пока пострадавшая не умерла, аварийщику грозит максимум 2 года заключения по части 1 статьи 264 УК — за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Если она все-таки скончается, то «максималка» (уже по части 2 той же статьи Кодекса) увеличится до 5 лет срока.
По опыту, раз врачи смогли не дать умереть пострадавшей в первые сутки после катастрофы, у нее есть не гарантированные, но очень большие шансы выкарабкаться.
Интересы блогера представляет, судя по всему, квалифицированный адвокат, а не легендарный г-н Пашаев, умудрившийся назащищать Михаила Ефремова чуть ли не на максимально возможный тюремный срок.
Правильный защитник, если будет понятно, что доказательства у стороны обвинения «железобетонные», посоветует клиенту идти на особый порядок рассмотрения дела в суде. При этом обвиняемый признает все и вся, а судья не может назначить наказание жестче ⅔ от максимально возможного cрока по соответствующей статье УК.
То есть, при «максимуме» для Эдварда Била в 2 года тюрьмы, ему будет «светить» не более 1 года и 4-х месяцев. Сейчас он уже под стражей. До суда Биль вполне может посидеть в СИЗО или под домашним арестом несколько месяцев. В итоге — около года реального тюремного срока. За хорошее поведение на зоне аварийщик вправе претендовать на условно-досрочное освобождение. Уже через 8 месяцев отсидки. И это в случае, если судья приговорит Биля к максимально возможному наказанию. Ежели приговор будет менее суров, то этот персонаж вполне может выйти на свободу уже примерно через год. И продолжить свое хорошо оплачиваемое «творчество» на дорогах столицы…