От каких прицепов на дороге лучше держаться подальше

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В последнее время наши автомобилисты все чаще и чаще используют в своих поездках прицепы, но не все осознают, что это требует от них дополнительных навыков водительского мастерства. Ведь если хвост начнет вилять собакой, это приведет к непредсказуемым последствиям.
Иван Флягин

Не секрет, что речь идет о дополнительной нагрузке автомобиля, которая значительно усложняет управление и возлагает на водителя дополнительную ответственность не только за личную безопасность, но и за жизни и здоровье других участников движения. Осознает ли это дачник с перегруженным прицепом, следующий в соседнем ряду — большой вопрос.

На проезжей части одинаково опасен «уставший» «Жигуленок», который из последних сил тянет вдоль обочины придавленную хламом повозку и внедорожник, летящий в левой полосе со скоростью 150 км в час с гигантским катером за задним бампером. В любом случае здравый смысл подсказывает, что на скоростном шоссе лучше держаться подальше от всех видов прицепов и полуприцепов, как от источников повышенной опасности.

Согласитесь, хочется верить, что каждый такой автовладелец регулярно следит за техническим состоянием прицепного устройства — за исправностью всех замков и креплений, нормальной работой амортизаторов и необходимым давлением шин. Ведь любая подобная неисправность может стать причиной серьезного ДТП с фатальными последствиями. Например, если машина с дефектом амортизатора еще способна относительно безопасно двигаться, то тяжелый «разгулявшийся» прицеп с той же поломкой в определенной дорожной ситуации может попросту перевернуть автомобиль-тягач.

Любой загруженный «хвост», даже если он исправен, крайне опасен на затяжных спусках со скользким покрытием. Особенно, если за рулем находится неопытный водитель.Что говорить о перегруженных прицепах — нет никаких гарантий, что абсолютно все автолюбители соблюдают правила их загрузки. Даже неравномерное распределение тяжелой поклажи значительно усложняет управление автомобилем, особенно если дело происходит в плохих дорожных условиях.

Хотелось бы, чтобы каждый автолюбитель не забывал, что с прицепом его машина становится длиннее в два раза, и для обгона ему потребуется вдвое большая дистанция, чем обычно. Поэтому при таком маневре он должен правильно ее рассчитать, чтобы не задеть другого участника движения. То же самое касается расчета радиуса поворота.

Еще одна сложность при обгоне — водителю «автопоезда» необходимо набрать нужную скорость, а, как известно, динамика авто с дополнительным грузом гораздо хуже. Опытные автолюбители наверняка наблюдали, как при маневрах такие машины «виляют хвостом», поэтому, имейте в виду, что ширина габаритного коридора у них значительно возрастает. И чем длинней расстояние от фаркопа до оси прицепа, тем больше места ему потребуется для прохождения поворотов и для выполнения других маневров.

Вывод один — автомобили с прицепом следует всегда пропускать вперед и, по возможности, держаться от них подальше. Ну и конечно, когда они паркуются, лучше наблюдать этот процесс в стороне, и никогда не оставляйте рядом с ними свою «ласточку» на стоянке — на всякий пожарный…

ПДД, вред здоровью, ущерб, безопасность дорожного движения
1 сентября 2018
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