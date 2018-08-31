От каких прицепов на дороге лучше держаться подальше

Не секрет, что речь идет о дополнительной нагрузке автомобиля, которая значительно усложняет управление и возлагает на водителя дополнительную ответственность не только за личную безопасность, но и за жизни и здоровье других участников движения. Осознает ли это дачник с перегруженным прицепом, следующий в соседнем ряду — большой вопрос.

На проезжей части одинаково опасен «уставший» «Жигуленок», который из последних сил тянет вдоль обочины придавленную хламом повозку и внедорожник, летящий в левой полосе со скоростью 150 км в час с гигантским катером за задним бампером. В любом случае здравый смысл подсказывает, что на скоростном шоссе лучше держаться подальше от всех видов прицепов и полуприцепов, как от источников повышенной опасности.

Согласитесь, хочется верить, что каждый такой автовладелец регулярно следит за техническим состоянием прицепного устройства — за исправностью всех замков и креплений, нормальной работой амортизаторов и необходимым давлением шин. Ведь любая подобная неисправность может стать причиной серьезного ДТП с фатальными последствиями. Например, если машина с дефектом амортизатора еще способна относительно безопасно двигаться, то тяжелый «разгулявшийся» прицеп с той же поломкой в определенной дорожной ситуации может попросту перевернуть автомобиль-тягач.