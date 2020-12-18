Россияне всерьез заинтересовались автодомами

Наиболее активно покупкой автодомов в уходящем году интересовались жители Москвы и Санкт-Петербурга. На долю столицы приходится 15% от общефедерального спроса, а на долю Санкт-Петербурга — 6%. Третье место занимает Краснодар: доля города в общефедеральном спросе по итогам года составила 3%. При этом наиболее значительный рост спроса на автодома по итогам 2020 года зафиксирован в Иркутске (+100%), Ростове-на-Дону (+89%) и Барнауле (+89%).

При этом надо отметить, что динамика предложения автодомов пока отстает от темпов повышения спроса почти в 4 раза: количество объявлений о продаже автодомов на «Авито Авто» в 2020 году выросло на 10,5%. Однако в некоторых городах России зафиксирован более заметный рост предложения. Например, в Челябинске в уходящем году объявлений о продаже автодомов стало больше, чем год назад на 90%, в Тольятти — на 52%, а в Екатеринбурге — на 49%. В Москве и Санкт-Петербурге, которые являются лидерами по уровню спроса на автодома, предложение в 2020 году имело отрицательную динамику. В столице предложение по продаже автодомов снизилось на 10%, в Санкт-Петербурге — на 11%.

На «Авито Авто» размещаются объявления о продаже как жилых прицепов, которые нужно буксировать на автомобиле, так и автодомов с собственным мотором и местом для водителя. Средняя стоимость подержанного автодома составила в 2020 году в период с января по декабрь 280 000 рублей — на 6,7% меньше, чем год назад. При этом в ряде городов средняя стоимость подержанных автодомов в 2020 году оказалась значительно выше средней по стране: в Москве — 690 000 рублей, в Нижнем Новгороде — 572 000 рублей, в Санкт-Петербурге — 512 000 рублей.