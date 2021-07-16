Страховщики подтвердили, что непройденный техосмотр не влияет на аварийность

— Согласно данным «Российского союза автостраховщиков» (РСА), из 2 млн. ДТП, аварии с технически неисправными автомобилями происходят, по данным ГИБДД, примерно в 2 000 случаев. Но даже в этих случаях далеко не всегда доказано, что именно техническая неисправность стала причиной ДТП. То есть аварий по причине технической неиспрпвности автомобиля — меньше 0,1 процента, — сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Так эксперт прокомментировал «РГ» предложение правительству РФ от главы ГИБДД России Михаила Черникова рассмотреть возможность полного отказа от проведения процедуры техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам. Напомним, что генерал Черников предлагает также стимулировать водителей, к добровольному прохождению ТО с помощью скидок при покупке ОСАГО или льготами по транспортному налогу. На это предложение нервно отреагировали страховщики, не желающие терять свои доходы ни под какими предлогами. При этом они ссылаются на то, что отсутствие у техосмотра не влияет на «убыточность» компании, — другими словами, статистика не фиксирует зависимости числа аварий от пройденных автомобилями ТО.

— Мы не видим статистически значимой связи между убыточностью клиента по ОСАГО и фактом прохождения ТО, — заявил «Газете.ру» директор департамента анализа и моделирования ПАО СК «Росгосстрах» Алексей Володяев.