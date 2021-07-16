Страховщики подтвердили, что непройденный техосмотр не влияет на аварийность

— Согласно данным «Российского союза автостраховщиков» (РСА), из 2 млн. ДТП, аварии с технически неисправными автомобилями происходят, по данным ГИБДД, примерно в 2 000 случаев. Но даже в этих случаях далеко не всегда доказано, что именно техническая неисправность стала причиной ДТП. То есть аварий по причине технической неиспрпвности автомобиля — меньше 0,1 процента, — сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.
Так эксперт прокомментировал «РГ» предложение правительству РФ от главы ГИБДД России Михаила Черникова рассмотреть возможность полного отказа от проведения процедуры техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам. Напомним, что генерал Черников предлагает также стимулировать водителей, к добровольному прохождению ТО с помощью скидок при покупке ОСАГО или льготами по транспортному налогу. На это предложение нервно отреагировали страховщики, не желающие терять свои доходы ни под какими предлогами. При этом они ссылаются на то, что отсутствие у техосмотра не влияет на «убыточность» компании, — другими словами, статистика не фиксирует зависимости числа аварий от пройденных автомобилями ТО.
— Мы не видим статистически значимой связи между убыточностью клиента по ОСАГО и фактом прохождения ТО, — заявил «Газете.ру» директор департамента анализа и моделирования ПАО СК «Росгосстрах» Алексей Володяев.
Статистика, как и любая математика, штука упрямая. И если она утверждает, что поголовный обязательный техосмотр на обеспечение безопасности дорожного движения не влияет, то возникают вопросы к конкретным высшим чиновникам, которые упорно заставляют автомобилистов проходить обязательное ТО за свои деньги.
Зачем, например, угрохано столько средств и человеческих ресурсов на создание новой версии единой базы техосмотра? Зачем тогда вообще городили новый законодательный «огород» с видеофиксацией прохождения ТО и прочими ограничительными штуками? Зачем в КоАП ввели наказание в виде 2000 рублей штрафа за езду без диагностической карты?! И еще крайне интересен ответ на вопрос: кто же получит конечную выгоду от того, что около 50 миллионов автомобилей в стране (те, кто старше 4-х лет) будут вынуждены проходить бессмысленные с точки зрения БДД техосмотры?
Ответ на поверхности: выгода просматривается только для компаний-владельцев пунктов ТО. И, видимо, для тех правительственных чиновников, кого «техосмотрщики» сумели каким-то образом «очаровать». И хорошо бы разобраться в уже следующем вопросе: какими именно средствами это «очарование» было достигнуто? Ведь сложно представить, что ответственные государевы люди, принимая ключевые для десятков миллионов автовладельцев страны решения, не удосужились прежде ознакомиться с полицейской статистикой причин ДТП и выводами представителей страховых компаний!