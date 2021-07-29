Как «пилят» миллионы бюджетных денег на обучении водителей

Впрочем, давайте обо всем по порядку. В апреле этого года правительственная комиссия под председательством Марата Хуснуллина дала поручения ряду ведомств заняться улучшением подготовки водителей — чтобы те совершали меньше ДТП. В том числе и Минпросвещения.
Тогда среди членов комиссии числилась и Наталья Агре, больше известная как главный учредитель ООО «Движение без опасности». Вскоре, правда, она комиссию покинула, но это уже было не важно, поскольку Министерство просвещения приняло к исполнению поручение, подписанное Хуснуллиным! И, в свою очередь, поручило подведомственному Институту развития профобразования (ИРПО) разработать программы профессионального обучения водителей.
Они, в принципе, и так существуют, но предполагалось их подправить и улучшить в соответствии с современными реалиями. Что же сделал ИРПО, в котором трудится куча профессионалов образования с докторскими и кандидатскими степенями? Засадил своих высоколобых за работу? А вот и нет! Институт неожиданно объявил тендер (его текст имеется в распоряжении редакции) на выполнение этой задачи. Стоимостью в те самые 20 млн. рублей.
Причем в условиях конкурса было черным по белому сказано: к нему допускаются лишь малые предприниматели и некоммерческие организации. Таким образом, от участия в тендере автоматически отсеклись госструктуры вроде МАДИ и прочие профессионалы этой сферы. В результате конкурс выиграло, как вы уже логадались, ООО «Движение без опасности» мадам Агре!
Все бы ничего, но согласно данным реестра юрлиц, область деятельности этого малого предприятия не имеет ничего общего ни со сферой профессионального образования, ни с безопасностью дорожного движения.Так, по уставу, ООО г-жи Агре имеет право заниматься лишь «исследованиями конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения», «деятельностью информационных агентств», «консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления», «деятельностью зрелищно-развлекательной» и тому подобными видами деятельности.
Уже только по этой причине это ООО не имеет права получить 20 млн. рублей от Минпросвещения. Пикантности выигрышу тендера придает уже упомянутый факт того, что владелица компании-победительницы Наталья Агре руководит другим, подведомственным Минпросвещения институтом.
Однако самое печальное во всей этой попахивающей «распилом» государственных денег истории даже не это. Когда ООО «Движение без опасности» создаст программы обучения водителей строго по техзадению, прописанному в тендере, российскую систему обучения водителей ждет коллапс. Ведь откровенных ляпов в ТЗ хватает с избытком. Мы перечислим лишь некоторые из них. Так, например, новые программы должны быть выполнены в соответствии с приказом Минпросвещения №292, который… давным-давно отменен.
В ТЗ водительские категории трамваев и троллейбусов (Тb и Тм) названы «подкатегориями». Обученные на эти «подкатегории» люди не смогут водить троллейбусы и трамваи — закон «О безопасности дорожного движения» не позволит. По ТЗ компания гражданки Агре должна разработать 16 программ подготовки водителей. О переподготовке с категории на категорию — ни слова. Для справки: сейчас в России учат и переучивают водителей по 58 программам подготовки…
Повторимся: если будущий плод трудов ООО «Движение без опасности» станет в конце концов нормативным актом, это мощно икнется и будущим водителям, и автошколам, и экзаменационным подразделениям ГИБДД. В этой связи остается надеяться, что г-жа Агре с ее неизвестными нам друзьями из Минпросвещения благополучно «освоят» эти злосчастные 20 млн. государственных денег, а изготовленные ее ООО «программы» лягут под какое-нибудь «сукно» в недрах правительственных баз данных…