Как «пилят» миллионы бюджетных денег на обучении водителей

Впрочем, давайте обо всем по порядку. В апреле этого года правительственная комиссия под председательством Марата Хуснуллина дала поручения ряду ведомств заняться улучшением подготовки водителей — чтобы те совершали меньше ДТП. В том числе и Минпросвещения.

Тогда среди членов комиссии числилась и Наталья Агре, больше известная как главный учредитель ООО «Движение без опасности». Вскоре, правда, она комиссию покинула, но это уже было не важно, поскольку Министерство просвещения приняло к исполнению поручение, подписанное Хуснуллиным! И, в свою очередь, поручило подведомственному Институту развития профобразования (ИРПО) разработать программы профессионального обучения водителей.

Они, в принципе, и так существуют, но предполагалось их подправить и улучшить в соответствии с современными реалиями. Что же сделал ИРПО, в котором трудится куча профессионалов образования с докторскими и кандидатскими степенями? Засадил своих высоколобых за работу? А вот и нет! Институт неожиданно объявил тендер (его текст имеется в распоряжении редакции) на выполнение этой задачи. Стоимостью в те самые 20 млн. рублей.