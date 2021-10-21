Начинающих автомобилистов вместо вождения будут учить «этике на дороге»

Для начала напомним, что ООО «Движение без опасности» Натальи Агре несколько месяцев назад выиграло государственный тендер стоимостью 20 млн. рублей на разработку новой Программы профессионального обучения водителей. Соответствующее поручение дала правительственная комиссия, в которую в свое время входила сама Наталья Агре.

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о поразительных странностях и совпадениях при розыгрыше этого тендера, а также о том, что в рамках работ по выполнению этого госконтракта был создан примитивный сайт, разработка которого обошлась, по оценкам специалистов, примерно в 30 000 рублей. Хотя по условиям тендера на это отводилось финансирование в размере сочных 1,6 млн. рублей.

Как бы то ни было, но срок окончания работ по контракту — 15 ноября и группа разработчиков ООО «Движение без опасности» вместе с несколькими приглашенными экспертами решила отчитаться о проделанном. Лучше бы они этого не делали! Ведь при ближайшем рассмотрении выяснилось, что тексты новейших Программ, по большей части, списаны с ныне действующих аналогов, работающих с 2014-го года. Процентов на 90 — банальный «копипаст».

Зато предметы, изучаемые в автошколе, «титаническими» усилиями группы разработчиков, были переименованы в «модули». Сейчас есть предмет «Основы управления транспортным средством», а будет — «модуль» с точно таким же названием и практически идентичным старому «предмету» содержанием.