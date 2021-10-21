Начинающих автомобилистов вместо вождения будут учить «этике на дороге»

Для начала напомним, что ООО «Движение без опасности» Натальи Агре несколько месяцев назад выиграло государственный тендер стоимостью 20 млн. рублей на разработку новой Программы профессионального обучения водителей. Соответствующее поручение дала правительственная комиссия, в которую в свое время входила сама Наталья Агре.
Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о поразительных странностях и совпадениях при розыгрыше этого тендера, а также о том, что в рамках работ по выполнению этого госконтракта был создан примитивный сайт, разработка которого обошлась, по оценкам специалистов, примерно в 30 000 рублей. Хотя по условиям тендера на это отводилось финансирование в размере сочных 1,6 млн. рублей.
Как бы то ни было, но срок окончания работ по контракту — 15 ноября и группа разработчиков ООО «Движение без опасности» вместе с несколькими приглашенными экспертами решила отчитаться о проделанном. Лучше бы они этого не делали! Ведь при ближайшем рассмотрении выяснилось, что тексты новейших Программ, по большей части, списаны с ныне действующих аналогов, работающих с 2014-го года. Процентов на 90 — банальный «копипаст».
Зато предметы, изучаемые в автошколе, «титаническими» усилиями группы разработчиков, были переименованы в «модули». Сейчас есть предмет «Основы управления транспортным средством», а будет — «модуль» с точно таким же названием и практически идентичным старому «предмету» содержанием.
Обновление методики обучения водителей в России затевалось с благой целью: они должны быть лучше подготовлены к езде по дорогам страны. Для этого умные ребята из ООО «Движение без опасности» мадам Агре предлагают «гениальное» решение! В новой редакции программ обучения время, отведенное на освоение будущим драйвером практического вождения… сокращено на 10 часов, — по сравнению с нынешним нормативом!
Зато теоретическая часть обучения «раздута» до 200 часов. Оказывается, современному автомобилисту позарез нужна не дополнительная практика за рулем, а теоретический курс «Культура вождения и этика водителей». Он подразумевает изучение «личности водителя и мотивацию безопасного вождения», а также «понятий об этике и этических нормах». Действительно: этика ведь куда важней навыков параллельной парковки…
А еще будущим водителям хотят преподавать «способы установки детских автокресел» в машине и практические навыки оформления аварии без участия ГИБДД. Нынешнего теоретического ознакомления с этим процессом, видимо, недостаточно.
Ну и про «задел на будущее» для себя в ООО «Движение без опасности» не забыли. В подготовленном ими документе в качестве обязательного оборудования для каждой автошколы прописан некий «мультимедийный комплекс». Разработка которого еще только будет вестись (опять же, за государственный счет), судя по всему, теми же гражданами, кто и списывал тексты «новых» программ обучения с действующих…
В общем, самый главный вопрос к прекрасной истории вокруг «Движения без опасности» Натальи Агре один: как до сих пор этой незамутненной схемой «освоения» государственных средств не заинтересовались компетентные органы? В лице той же прокуратуры или следственного комитета? 20 миллионов — деньги хоть и относительно небольшие, но государственные…