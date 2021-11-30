Ловушка ГИБДД, в которой 100% водителей грозит лишение «прав»

В Москве есть множество узких улочек — в каждую сторону — по одной полосе движения. На многих из них осевая линия выполнена сплошной. Неприятность в том, что по таким улицам проложены автобусные маршруты. Поэтому, когда перед легковушкой идет неторопливый автобус, обогнать его нет никакой возможности. Главная «засада» в подобных местах — автобусные остановки.
Пока пассажиры высаживаются и загружаются в салон общественного транспорта, легковушки, двигавшиеся за автобусом, чаще всего вынуждены терпеливо ждать окончания процесса. Хотя напротив остановок в подобных местах на осевой линии специально нанесен пунктир, вроде как разрешающий объезд стоящего на остановке «буса» по встречной полосе.
Но часто водитель легковушки, оказавшейся в такой ситуации непосредственно перед кормой стоящего на остановке автобуса, все равно не решается его объехать. На самом деле, он не «тормоз», не «слоупок» и не любитель нагадить окружающим. Просто он видит, что перед ним — самая настоящая ловушка! Дело в том, что абсолютно везде в Москве пунктирный участок сплошной осевой линии в районе остановок общественного транспорта сделан так, чтобы провоцировать водителей на нарушение ПДД, а именно — на наказуемый выезд «на встречку».
Присмотритесь к подобным местам: протяженность пунктира тут, как правило, практически совпадает с длинной корпуса автобуса. То есть, чтобы объехать его, когда он стоит на остановке, абсолютно любой машине придется пересечь осевую там, где она еще не перешла в прерывистую. И возвращаться со «встречки» потом придется тоже через сплошную, потому что пунктир заканчивается в полуметре от переднего бампера стоящего «буса».
Такое впечатление, что люди, проектировавшие и одобрявшие проекты «пунктира» для объезда автобусов на остановках, либо вообще никогда не сидели за рулем машины (что маловероятно), либо сознательно сделали так, чтобы устроить для автомобилистов побольше ловушек. Ведь если патруль ДПС увидит, как какая-то машина объезжает стоящий на остановке автобус через сплошную осевую, на «наглого нарушителя» тут же составят протокол, который обернется для водителя либо 5000 рублей штрафа, либо лишением «прав».
Парадоксально, что для ликвидации таких ловушек достаточно просто делать участки прерывистой линии в местах автобусных остановок чуть более длинными, увеличив хотя бы на 5—7 метров в каждую сторону. И проблема, о которую ежедневно «спотыкаются» тысячи водителей, была бы решена. Но, как видим, ничего в этом смысле не меняется годами. Значит, существование подобных ловушек кому-то очень выгодно. И мы даже примерно догадываемся кому…