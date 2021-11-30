Ловушка ГИБДД, в которой 100% водителей грозит лишение «прав»

В Москве есть множество узких улочек — в каждую сторону — по одной полосе движения. На многих из них осевая линия выполнена сплошной. Неприятность в том, что по таким улицам проложены автобусные маршруты. Поэтому, когда перед легковушкой идет неторопливый автобус, обогнать его нет никакой возможности. Главная «засада» в подобных местах — автобусные остановки.

Пока пассажиры высаживаются и загружаются в салон общественного транспорта, легковушки, двигавшиеся за автобусом, чаще всего вынуждены терпеливо ждать окончания процесса. Хотя напротив остановок в подобных местах на осевой линии специально нанесен пунктир, вроде как разрешающий объезд стоящего на остановке «буса» по встречной полосе.

Но часто водитель легковушки, оказавшейся в такой ситуации непосредственно перед кормой стоящего на остановке автобуса, все равно не решается его объехать. На самом деле, он не «тормоз», не «слоупок» и не любитель нагадить окружающим. Просто он видит, что перед ним — самая настоящая ловушка! Дело в том, что абсолютно везде в Москве пунктирный участок сплошной осевой линии в районе остановок общественного транспорта сделан так, чтобы провоцировать водителей на нарушение ПДД, а именно — на наказуемый выезд «на встречку».