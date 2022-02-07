В Москве задержали пьяного «лихача» со штрафами на миллион рублей

Что любопытно, водитель, попавшийся дорожным полицейским, рассекал вовсе не на роскошном спорткаре, а на стареньком Volkswagen Passat. Проверка показала, что за последние восемь месяцев (с мая 2021-го) «лихач» умудрился нарушить Правила дорожного движения 1320 раз. Большую часть долга он погасил, хотя 276 штрафов на сумму более 1 млн целковых (вероятно, не только «гаишных») до сих пор не оплачены.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве, в момент задержания автовладелец был явно нетрезв. Но от прохождения процедуры медицинского освидетельствования он отказался, за что теперь понесет соответствующее наказание — заплатит еще 30 000 рублей штрафа и лишится «прав» на срок до двух лет.

Водителя доставили в отдел Госавтоинспекции по Южному округу, а его «ласточку» — на специализированную стоянку. Ее судьба решится позже: велика вероятность, что автомобиль у собственника заберут в счет погашения имеющейся задолженности по штрафам.