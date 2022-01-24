Volkswagen продолжит выпуск седанов Passat специально для России

Фото производителя.
Во многих СМИ появилась информация, будто Volkswagen прекращает производство и продажи седанов Passat, сохранив выпуск только универсалов Variant и Alltrack. Однако, как уточнил портал «АвтоВзгляд», эта информация касается европейских стран, но не затрагивает Россию.
Алексей Кованов

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» дилеры марки Volkswagen, последние поставки седанов Passat были в России осенью. Однако вскоре продавцы получат свежую партию машин, куда войдут экземпляры 2022 года выпуска.

Оказывается, четырехдверный Passat исключен только из европейской гаммы. А вот производство автомобилей для внешних рынков, включая российский, продолжается.

Между тем, другая легенда марки Volkswagen — хетчбэк Golf — получила ряд улучшений для России. И теперь модель станет пусть немного, но привлекательнее для покупателей.

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24 января 2022
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