Как опытные водители ездят быстрее потока, не опасаясь штрафов ГИБДД

Чаще всего беспричинно «тормозят» поток водители, панически боящиеся штрафов с камер ГИБДД за превышение скорости. Они, разумеется, в курсе существования так называемого нештрафуемого порога превышения установленного в данном месте лимита скорости на 20 км/ч, которое никак «не тарифицируется» КоАП РФ. Но что они делают?

Допустим, мы имеем ограничение скорости в 60 км/ч. Значит, теоретически, в этом месте можно без штрафов ехать со скоростью 80 км/ч. Так? А вот и нет. Наш «осторожный» герой на всякий случай держит на спидометре 75 км/ч. А то мало ли что.

Несколько авто с такими «тревожными» коллегами за рулем — и весь поток сзади них «тошнит». Хотя мог бы ехать значительно быстрее без опасения получить «письмо счастья» из ГИБДД. На самом деле все очень просто. 99% автомобилистов даже если и слышали о том, что спидометры всех автомобилей специально настроены так, чтобы показывать большие цифры, в то время как истинная скорость машины гораздо ниже, совершенно не желают применять эти знания на практике. А между тем, если на спидометре светится скорость 75 км/ч, то в реальности машина движется, в лучшем случае, на 70—71 км/ч.