Как опытные водители ездят быстрее потока, не опасаясь штрафов ГИБДД

Чаще всего беспричинно «тормозят» поток водители, панически боящиеся штрафов с камер ГИБДД за превышение скорости. Они, разумеется, в курсе существования так называемого нештрафуемого порога превышения установленного в данном месте лимита скорости на 20 км/ч, которое никак «не тарифицируется» КоАП РФ. Но что они делают?
Допустим, мы имеем ограничение скорости в 60 км/ч. Значит, теоретически, в этом месте можно без штрафов ехать со скоростью 80 км/ч. Так? А вот и нет. Наш «осторожный» герой на всякий случай держит на спидометре 75 км/ч. А то мало ли что.
Несколько авто с такими «тревожными» коллегами за рулем — и весь поток сзади них «тошнит». Хотя мог бы ехать значительно быстрее без опасения получить «письмо счастья» из ГИБДД. На самом деле все очень просто. 99% автомобилистов даже если и слышали о том, что спидометры всех автомобилей специально настроены так, чтобы показывать большие цифры, в то время как истинная скорость машины гораздо ниже, совершенно не желают применять эти знания на практике. А между тем, если на спидометре светится скорость 75 км/ч, то в реальности машина движется, в лучшем случае, на 70—71 км/ч.
10 км/ч — не слишком ли «жирно» для перестраховки от штрафа «за скорость»? Практика показывает, что если держать на спидометре 80 км/ч, о «письмах счастья» можно не переживать: машина будет идти на реальных 75—76 км/ч. В этом легко может убедиться каждый обладатель мобильного телефона с каким-нибудь навигационным приложением, умеющим предупреждать о полицейских камерах.
Чем выше скорость (например, на загородной трассе), тем более масштабным будет «вранье» спидометра. На магистрали с разрешенной скоростью в 110 км/ч разгонитесь до нештрафуемых 130 км/ч по спидометру. И ознакомьтесь с данными телефонного навигатора, который покажет вам в этот момент что-то около 120 км/ч. Дело в том, что гаджет вычисляет скорость объективно, ориентируясь на сигналы спутников GPS/ГЛОНАСС, а не по лукавым алгоритмам автомобильных «мозгов».
Поэтому, чтобы двигаться быстрее потока авто, тормозящего в преувеличенном страхе перед камерами ГИБДД, следует поступать следующим образом. Для начала, по возможности, воспользуйтесь круиз-контролем в вашем авто. Это даст хорошую защиту от того, что вы увлечетесь и действительно превысите штрафуемый порог скорости.
В населенном пункте, где разрешена скорость 60 км/ч, выставляем на «круизе» 80 км/ч. В реальности мы будем двигаться со скоростью около 75 км/ч, совершенно не боясь штрафов. Ведь даже если случайно разогнимся под уклон на какой-нибудь горочке, круиз-контроль автоматически притормозит авто и не даст превысить реальные 80 км/ч.
При этом мы будем двигаться быстрее остального потока, поскольку водители подавляющего большинства прочих машин ориентируются на завышенные показания спидометра и держат в тех же условиях реальную скорость в районе всего лишь 70 км/ч.