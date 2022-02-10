Как легко нарваться на штраф, двигаясь на разрешающий сигнал светофора

Ситуаций, когда движение на разрешающий сигнал светофора грозит, как минимум, штрафом, а в худшем случае — аварией, достаточно много. Далеко не все водители имеют это в виду, уверенно двигаясь «на зеленый». Мы решили описать несколько самых распространенных сценариев такого рода.
ПЕШЕХОД ВСЕГДА ПРАВ?
Например, большинство автомобилистов уверены, что если им горит зеленая «стрелочка», а через улицу, на которую происходит поворот, продолжают двигаться пешеходы и велосипедисты, то отпрыгивать из-под колес должны именно они, а машина в такой ситуации имеет преимущественное право проезда. Ведь тут «пешики», как правило, топают через проезжую часть вопреки красному (для них) сигналу светофора. Так-то оно так, но только ПДД в п. 13.1 прямо говорит, что в такой ситуации автомобиль при любом повороте обязан уступить пешеходам и велосипедистам.
КОНЕЦ МАНЕВРАМ!
Следующий вариант, когда «твой» зеленый сигнал светофора — не гарантия твоей правоты на дороге, связан с очередностью проезда по перекрестку. Водителю может хоть сто лет уже гореть разрешающий проезд сигнал, но он обязан дать «зависшей» на перекрестке машине закончить маневр.
Пусть даже она и въехала на пересечение на свой «желтый» (то есть, с нарушением). Если в такой ситуации случится ДТП, ехавшего «на зеленый» водителя тоже оштрафуют на 1000 рублей по ст. 12.13 КоАП.
«СКОРАЯ» ВСТРЕЧА
Список возможных неприятностей при уверенной езде на горящий «зеленый» на этом не заканчивается. Очень часто автомобилисты при проезде даже хорошо знакомого перекрестка беззаботно «втыкаются» в летящие по нему автомобили экстренных служб (скорой помощи, пожарных, полиции) с включенными спецсигналами. Водитель спецтранспорта, разумеется, обязан убедиться в безопасности проезда перекрестка «с мигалкой», но может и забыть сделать это. Результатом будет ДТП-обоюдка: обоим его участникам оформят штраф.
УСТУПИТЬ ГЛАВНОМУ
Нельзя также не сказать о, пожалуй, самом «тупом», но от этого не менее «популярном» нарушении ПДД при езде на вроде как на разрешающий сигнал светофора. Речь идет о повороте под правую «стрелку», в то время как для едущих в поперечном направлении горит основной «зеленый». Если водитель, выехав «под стрелку» на поперечную дорогу, заставил следовавшую по ней машину оттормозиться, значит он «клиент» для все той же ст. 12.13 КоАП.