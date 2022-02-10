Как легко нарваться на штраф, двигаясь на разрешающий сигнал светофора

Ситуаций, когда движение на разрешающий сигнал светофора грозит, как минимум, штрафом, а в худшем случае — аварией, достаточно много. Далеко не все водители имеют это в виду, уверенно двигаясь «на зеленый». Мы решили описать несколько самых распространенных сценариев такого рода.

ПЕШЕХОД ВСЕГДА ПРАВ?

Например, большинство автомобилистов уверены, что если им горит зеленая «стрелочка», а через улицу, на которую происходит поворот, продолжают двигаться пешеходы и велосипедисты, то отпрыгивать из-под колес должны именно они, а машина в такой ситуации имеет преимущественное право проезда. Ведь тут «пешики», как правило, топают через проезжую часть вопреки красному (для них) сигналу светофора. Так-то оно так, но только ПДД в п. 13.1 прямо говорит, что в такой ситуации автомобиль при любом повороте обязан уступить пешеходам и велосипедистам.

КОНЕЦ МАНЕВРАМ!

Следующий вариант, когда «твой» зеленый сигнал светофора — не гарантия твоей правоты на дороге, связан с очередностью проезда по перекрестку. Водителю может хоть сто лет уже гореть разрешающий проезд сигнал, но он обязан дать «зависшей» на перекрестке машине закончить маневр.