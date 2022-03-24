Подмосковные приставы арестовывают автомобили за неоплаченный штраф в 500 рублей

В декабре Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области решило огорчить водителя, который ранее получил штраф с камеры на 500 рублей. Со скидкой он его оплатить его не успел— замотался, а вот государственная машина все это время не отвлекалась и работала по выявлению правонарушения и вынесению за него пропорционального наказания. А именно — ареста всего движимого имущества нарушителя — двух стареньких автомобилей и пары прицепов.

– Я трижды перечитал это постановление и, насколько понял, речь идет не только о запрете на регистрационные действия со всем имуществом, но и о его аресте за неоплаченный штраф в 500 рублей, — пишет в своем блоге Артем Ачкасов, с другом которого и произошла эта история.

Если верить бумаге, то акт по делу об административном правонарушении был составлен 08.12.2021 (тогда же выписано постановление), а дело по его взысканию возбудили непосредственно в Новый Год — в нерабочий день 01.01.2022. Удивительное рвение! Ведь на оплату штрафу гражданину дается 60 дней, плюс еще 10 — на обжалование. То есть открытие какого-либо дела ранее 18.02.2022 не предусмотрено законом, — недоумевает блогер.