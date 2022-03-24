Подмосковные приставы арестовывают автомобили за неоплаченный штраф в 500 рублей

В декабре Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области решило огорчить водителя, который ранее получил штраф с камеры на 500 рублей. Со скидкой он его оплатить его не успел— замотался, а вот государственная машина все это время не отвлекалась и работала по выявлению правонарушения и вынесению за него пропорционального наказания. А именно — ареста всего движимого имущества нарушителя — двух стареньких автомобилей и пары прицепов.
– Я трижды перечитал это постановление и, насколько понял, речь идет не только о запрете на регистрационные действия со всем имуществом, но и о его аресте за неоплаченный штраф в 500 рублей, — пишет в своем блоге Артем Ачкасов, с другом которого и произошла эта история.
Если верить бумаге, то акт по делу об административном правонарушении был составлен 08.12.2021 (тогда же выписано постановление), а дело по его взысканию возбудили непосредственно в Новый Год — в нерабочий день 01.01.2022. Удивительное рвение! Ведь на оплату штрафу гражданину дается 60 дней, плюс еще 10 — на обжалование. То есть открытие какого-либо дела ранее 18.02.2022 не предусмотрено законом, — недоумевает блогер.
Самое забавное, что этого штрафа на Госуслугах нет, и в задолженностях — чисто. Но речь в этой истории идет не только о недоработке сервисов или о том, что забывчивость при оплате штрафов — плохо. Речь о том, что такой небольшой проступок (однократное превышение скорости на 22 к/ч) может привести к очень серьезным последствиям, ведь по закону тут виноват только сам автовладельец, — приходит к выводу Артем Ачкасов.
Однако юрист Михаил Никитин обратил внимание на тот факт, что и судебный пристав-исполнитель в данной ситуации, мягко говоря, переусердствовал:
– Если выражаться юридическим языком, то при наложении ареста на имущество, судебный пристав-исполнитель обязан руководствоваться ч. 2 ст.69 ФЗ «Об исполнительном производстве», допускающей обращение взыскания на имущество в размере задолженности.
То есть арест имущества должника по общему правилу должен быть соразмерен объему требований взыскателя. Арест несоразмерен в случае, когда стоимость арестованного имущества значительно превышает размер задолженности по исполнительному документу при наличии другого имущества, на которое впоследствии может быть обращено взыскание, — подчеркивает Михаил Никитин.
По мнению юриста, в данной ситуации было бы не лишним подать жалобу начальнику отдела — старшему судебному приставу на действия пристава-исполнителя. По итогам рассмотрения жалобы должно быть вынесено решение в форме постановления, копия которого вручена или направлена заказным письмом заявителю.
Далее нужно продублировать жалобу в прокуратуру, и требовать рассмотрения ее по существу. В жалобе, адресованной в надзороное ведомство, стоит сослаться на п. 3.7. Инструкции «О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ», согласно которому запрещается направление обращения на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления, организацию или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.
Разрешить проблему с арестом имущества эти меры вряд ли помогут, но, возможно, заставят некоторых, слишком ретивых приставов–исполнителей более вдумчиво относиться к своей работе. И вспомнить о том, что за каждым постановлением за номером таким-то стоит конкретный человек или целая семья. Такая же, как наверняка есть у самого исполнителя, росчерком пера арестовавшего имущество должника за штраф в 500 «деревянных»