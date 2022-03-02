Камеры ГИБДД начали штрафовать владельцев внедорожников за выезд на МКАД

В редакцию портала «АвтоВзгляд» в последнее стали часто обращаться возмущенные водители больших внедорожников, преимущественно «американцев». Вот типичная история одного из них — хозяина Dodge RAM 2500, которым он владеет уже много лет подряд. И до сих пор с удовольствием перемещался на нем по московским улицам, благо проживает почти в центре столицы. Но в один прекрасный день в середине февраля 2022 года автомобилист получил «письмо счастья», где его уведомили, что в первой декаде того же месяца он «попал» на штраф в размере 5000 рублей. Просто за то, что выехал на МКАД!
Оказывается, с 1 января 2022 года Дептранс столицы запустил на московских дорогах «Единую региональную навигационную систему города Москвы» (РНИС). Согласно официальной версии, она «предназначена для повышения эффективности управления транспортными средствами, а также улучшения качества предоставления транспортных услуг на территории столицы». Но фишка в том, что она «метет под общую гребенку» все машины массой свыше 3,5 тонн. И не важно: частный пикап, микроавтобус это или тяжелый строительный самосвал.
Поэтому с 1 января 2022 года абсолютно все ТС с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн обязаны зарегистрироваться в этой РНИС для оформления грузового пропуска, разрешающего движение по Москве. А без оного, согласно ч.7 ст. 12.6 КоАП, владельца авто полагается штрафовать на 5000 рублей по каждому факту фиксации нарушения.
Особой пикантности в ситуацию добавляет то, что просто взять и оформить пропуск на свой «грузовик» владелец пикапа не может. Для начала ему придется установить в машину тахограф! Это требование федерального законодательства ко всем владельцам авто массой свыше 3,5 тонн, чтобы контролировать продолжительность рабочего дня(!) его водителя.
Такое мероприятие, включая цену установки, обойдется примерно в 50 000 рублей. А еще, чтобы «зарегиться» в РНИС, автовладелец обязан установить на своей машине автономный «маяк» ГЛОНАСС/GPS. И указать в заявке точки в городе, куда он планирует на своем личном Dodge RAM ездить. С помощью «маячка» чиновники смогут контролировать его перемещения между задекларированными точками и наказывать за отклонения от маршрута.
«Вишенка на торте» — оформление самого грузового пропуска. Получить его бесплатно через форму, предлагаемую на столичном портале госуслуг mos.ru, для рядового автовладельца практически нереально. Это быстро стало ясно всем, кто пытался пойти таким путем еще в самом начале «эпохи грузовых пропусков», введенных несколько лет назад столичным Дептрансом. Поэтому в городе моментально образовался узкий и крайне сплоченный «рынок» из фирмочек-посредников, которые специализируются на «помощи в оформлении пропусков».
У таких помощников почему-то с получением грузовых разрешений от чиновников трудностей не возникало и не возникает. Сей полусерый бизнес на пропусках процветает: поиск в интернете моментально вываливает десятки рекламных объявлений о предоставлении подобного рода услуг: «коммерсанты» ничего и никого не боятся. За пропуск, действующий в течение года, эти посредники с нашего владельца «грузовика» просят 20 000—25 000 рублей. Таким образом, возникает три варианта последующих действий.
Первый: потратить порядка 80 000 рублей за возможность, как и раньше, то есть без штрафов, перемещаться на машине по городу в течение ближайшего года. Второй путь — продать любимое авто. И третий: как-то исхитриться и эксплуатировать его исключительно за пределами МКАД. На самый логичный исход, подразумевающий прекращение оформления штрафов в отношении владельцев фактически легкового транспорта, пусть и тяжелого, но не занятого в коммерческих перевозках, надежд мало.
Дело в том, что не в привычках Дептранса Москвы обращать свое высочайшее внимание на подобные мелочи. В особенности когда такие шальные «бабки» крутятся вокруг оформления грузовых пропусков и штрафов за отсутствие этих разрешений на проезд по городу.