Камеры ГИБДД начали штрафовать владельцев внедорожников за выезд на МКАД

В редакцию портала «АвтоВзгляд» в последнее стали часто обращаться возмущенные водители больших внедорожников, преимущественно «американцев». Вот типичная история одного из них — хозяина Dodge RAM 2500, которым он владеет уже много лет подряд. И до сих пор с удовольствием перемещался на нем по московским улицам, благо проживает почти в центре столицы. Но в один прекрасный день в середине февраля 2022 года автомобилист получил «письмо счастья», где его уведомили, что в первой декаде того же месяца он «попал» на штраф в размере 5000 рублей. Просто за то, что выехал на МКАД!

Оказывается, с 1 января 2022 года Дептранс столицы запустил на московских дорогах «Единую региональную навигационную систему города Москвы» (РНИС). Согласно официальной версии, она «предназначена для повышения эффективности управления транспортными средствами, а также улучшения качества предоставления транспортных услуг на территории столицы». Но фишка в том, что она «метет под общую гребенку» все машины массой свыше 3,5 тонн. И не важно: частный пикап, микроавтобус это или тяжелый строительный самосвал.

Поэтому с 1 января 2022 года абсолютно все ТС с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн обязаны зарегистрироваться в этой РНИС для оформления грузового пропуска, разрешающего движение по Москве. А без оного, согласно ч.7 ст. 12.6 КоАП, владельца авто полагается штрафовать на 5000 рублей по каждому факту фиксации нарушения.