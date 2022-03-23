В России могут появиться камеры ГИБДД, штрафующие пешеходов

Автомобилисты России, особенно в крупных городах, за много лет уже привыкли, что чуть ли не на каждом шагу за ними следят объективы камер ГИБДД, штрафующие за нарушения Правил дорожного движения. Чиновники от транспортной отрасли и в особенности представители региональных властей утверждают, что их наличие снижает число аварий на дороге. При этом многие забывают, что большое количество ДТП приходится на столкновения машин с пешеходами. Причем в последнее время большая часть таких инцидентов оказывается спровоцирована именно последними.

Наиболее частыми нарушениями ПДД, совершаемыми ими, на данный момент оказываются переход через дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости или вблизи перекрестка, переход дороги на красный сигнал светофора и нахождение на проезжей части без цели ее перехода. Надо сказать, что в КоАП РФ предусмотрены наказания для «безлошадного» гражданина, нарушающего ПДД. Так, согласно статье 12.29 Кодекса, за это ему полагается предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Кроме того, виновного в создании аварийной ситуации пешехода могут сделать ответчиком в рамках гражданского дела о компенсации ущерба от аварии по его вине. Практика показывает, что большинство пешеходов-нарушителей ПДД перспектива подобного наказания не пугает.

Тем более что вероятность нарваться на сотрудника ГИБДД и быть оштрафованным за переход дороги в неположенном месте или, скажем, за игнорирование запрещающего сигнала светофора в реальной жизни крайне мала. При этом пешеходы ставят во главу угла желание сэкономить свое время, не принимая во внимание высокий риск для собственной жизни и здоровья, а также потенциальную опасность для прочих участников дорожного движения.