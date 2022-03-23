В России могут появиться камеры ГИБДД, штрафующие пешеходов

Автомобилисты России, особенно в крупных городах, за много лет уже привыкли, что чуть ли не на каждом шагу за ними следят объективы камер ГИБДД, штрафующие за нарушения Правил дорожного движения. Чиновники от транспортной отрасли и в особенности представители региональных властей утверждают, что их наличие снижает число аварий на дороге. При этом многие забывают, что большое количество ДТП приходится на столкновения машин с пешеходами. Причем в последнее время большая часть таких инцидентов оказывается спровоцирована именно последними.
Наиболее частыми нарушениями ПДД, совершаемыми ими, на данный момент оказываются переход через дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости или вблизи перекрестка, переход дороги на красный сигнал светофора и нахождение на проезжей части без цели ее перехода. Надо сказать, что в КоАП РФ предусмотрены наказания для «безлошадного» гражданина, нарушающего ПДД. Так, согласно статье 12.29 Кодекса, за это ему полагается предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Кроме того, виновного в создании аварийной ситуации пешехода могут сделать ответчиком в рамках гражданского дела о компенсации ущерба от аварии по его вине. Практика показывает, что большинство пешеходов-нарушителей ПДД перспектива подобного наказания не пугает.
Тем более что вероятность нарваться на сотрудника ГИБДД и быть оштрафованным за переход дороги в неположенном месте или, скажем, за игнорирование запрещающего сигнала светофора в реальной жизни крайне мала. При этом пешеходы ставят во главу угла желание сэкономить свое время, не принимая во внимание высокий риск для собственной жизни и здоровья, а также потенциальную опасность для прочих участников дорожного движения.
Подобная самоубийственная «смелость» пешеходов стала в свое время огромной проблемой для китайских транспортных властей. Некоторое время назад они были вынуждены заняться ею вплотную. Китайское административное законодательство предусматривает штраф в размере от 5 до 50 юаней (от 90 до 900 рублей) за нарушение пешеходом местных ПДД. Размер штрафа, как видим, не многим выше, чем в России.
Но китайцы пошли по пути внедрения неотвратимости наказания для пешеходов-нарушителей. Для этого, начиная с 2017 года, во многих городах страны приступили к массовой установке на улицах видеокамер с системой распознавания лиц. На ее базе в крупнейших мегаполисах Китая внедрили систему автоматического оформления штрафов за нарушения ПДД, совершаемые пешеходами. Благодаря ей на смартфон человека, попавшего в объектив такой камеры в процессе неправильного пересечения дороги, практически мгновенно приходит сообщение, оповещающее о штрафе. В городе Шэньчжэне пошли дальше. Там на самых людных перекрестках размещены огромные мониторы, на которые в реальном времени выводятся фото, имя-фамилия и государственный идентификационный ID нарушителей ПДД.
Кроме такого рода «наружной антирекламы», данные оштрафованных пешеходов публикуются на специальном правительственном сайте. Огласка призвана воздействовать на чувство стыда гражданина. Статистика утверждает, что за первые 10 месяцев работы такой системы штрафующих камер лишь на одном из перекрестков Шэньчжэня было оштрафовано порядка 14 000 пешеходов-нарушителей.
В еще одном китайском городе, в Цзинане, за нарушение ПДД пешехода сразу же не штрафуют. Получив данные с камеры автоматической фиксации о его нарушении, местная полиция предлагает ему на выбор несколько вариантов наказания. Это либо штраф в размере 20 юаней (около 370 рублей), либо прослушивание получасового курса по ПДД, либо работа в течение 20 минут вместе с полицейским в качестве регулировщика дорожного движения. С началом работы системы распознающих лиц нарушителей Правил в Цзинане их число сократилось в 10 раз: с 200 до 20 случаев в день на среднестатистическом оживленном перекрестке.
Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает внедрить в России новую для нашей страны систему борьбы с нарушениями ПДД пешеходами. Это вынесение «автоматических» штрафов в отношении пешеходов, пренебрегающих правилами пересечения проезжей части. Уличные видеокамеры с функцией распознавания лиц следует располагать на загруженных пересечениях транспортных магистралей, а также на участках дорог и улиц, где чаще всего случаются наезды автомобилей на граждан по вине беспечных «ходоков». Стоит дифференцировать наказания для нарушителей.
Так, за первый подобный проступок пешехода, если он не создал проблем для движения транспорта по проезжей части, вместо штрафа можно применить иную санкцию. Например, заставить его пройти специально разработанный онлайн-курс по ПДД — с применением государственных интернет-ресурсов. Для этого вместо уведомления о постановлении на смартфон нарушителю отправляется ссылка на инструкцию по прохождению курса, а также квитанция на оплату штрафа — на случай, если человек решит не проходить обучение Правилам или не сделает это в отведенный законом срок.
В случае же, когда пешеход не в первый раз пренебрегает правилами перехода проезжей части, данные с камеры, распознавшей его лицо, сразу же направляются на формирование штрафного постановления. Надо сказать, что реализация проекта по внедрению «автоматических» штрафов с камер для пешеходов не является чем-то невыполнимым на данном этапе технологического развития России. По количеству уже имеющихся в России камер наша страна уступает только Китаю и США.
Правоохранительные органы нашей страны уже широко применяют систему тотального видеонаблюдения и автоматического распознавания лиц в крупных городах. Московские власти выступают в этом смысле пионерами, создавая на магистралях мегаполиса новейшую сеть камер, способных распознавать как лица людей, так и аварии, драки и прочее. Этот опыт можно с легкостью применять в других городах страны. Как говорилось выше, российские водители уже свыклись с существованием сети полицейских камер, следящих за нарушениями ПДД со стороны автомобилистов. Поэтому появление аналогичной системы, нацеленной на пешеходов, станет логичным шагом в обеспечении безопасности дорожного движения в России.
С появлением камер автоматической фиксации, способных распознавать и штрафовать пешеходов за нарушение ПДД, на граждан начнет действовать фактор неотвратимости наказания. Человек, начав получать штрафы за переход дороги в неположенном месте и тому подобные деяния, быстро дисциплинируется и выработает привычку не нарушать Правила. Это самым положительным образом скажется на статистике смертей и травматизма на дороге. В связи с этим правительству России стоит прислушаться и поддержать реализацию идей Давыдова, которые нацелены на быстрое и эффективное снижение количества ДТП, а также резкое повышение безопасности дорожного движения в России.