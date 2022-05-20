5 неисправностей, за которые инспектор ГИБДД накажет водителя прямо на дороге

Для начала напомним, что МВД ранее сообщало о том, что если в отношении транспортного средства проведен техосмотр и выдана диагностическая карта, то проверка машины не проводится, за исключением случаев визуального обнаружения признаков наличия технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения.
Отсюда следует, что инспектор может остановить автомобиль, если у машины, например, не горит или разбита фара головного света. Также основанием для придирок может быть то, что фары некорректно настроены и светят вверх, либо вниз. А дальше можно развивать тему с целью выявить технические неполадки посерьезнее. Например, служитель закона обратит внимание на цвет выхлопа. Если он черный или из трубы валит густой белый дым, к тому же различим горелый запах — значит, у машины есть проблемы с силовым агрегатом или повреждена прокладка клапанной крышки двигателя.
Шины — еще один предмет пристального внимания служивого. На них не должно быть порезов, грыж, а еще «резина» не должна быть «лысой». Если что-то из этого списка все же есть, то от штрафа в 500 рублей не уйти.
Проблемы могут быть, если постовой почувствует в салоне запах бензина. Это подскажет ему, что есть утечки в топливной системе. Правда, так бывает не у всех машин. Часто при заправке до полного бака даже у исправного автомобиля воняет топливом. Например, этим отличается Opel Astra H. Владельцам этой модели можно посоветовать не «заливаться» под самую горловину. Кстати, запах может идти и из-за того, что заправщик не до конца закрутил пробку бензобака. Так что будьте на чеку.
Наконец, сладковатый запах расскажет про утечки в системе охлаждения. С этим знакомы, скажем, владельцы классических «Жигулей», когда у многих начинала протекать «печка», а под ковриками появлялась лужа антифриза. Так что следите за техническим состоянием своих машин. Это позволит сохранить время и деньги. А от инспекторов требуйте, чтобы они указывали в протоколе не простые слова, вроде «я увидел» или «почувствовал резкий запах», а конкретную величину отклонения от допустимых параметров. Это позволит избежать штрафа, ограничившись предупреждением.
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