5 неисправностей, за которые инспектор ГИБДД накажет водителя прямо на дороге

Для начала напомним, что МВД ранее сообщало о том, что если в отношении транспортного средства проведен техосмотр и выдана диагностическая карта, то проверка машины не проводится, за исключением случаев визуального обнаружения признаков наличия технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения.

Отсюда следует, что инспектор может остановить автомобиль, если у машины, например, не горит или разбита фара головного света. Также основанием для придирок может быть то, что фары некорректно настроены и светят вверх, либо вниз. А дальше можно развивать тему с целью выявить технические неполадки посерьезнее. Например, служитель закона обратит внимание на цвет выхлопа. Если он черный или из трубы валит густой белый дым, к тому же различим горелый запах — значит, у машины есть проблемы с силовым агрегатом или повреждена прокладка клапанной крышки двигателя.

Шины — еще один предмет пристального внимания служивого. На них не должно быть порезов, грыж, а еще «резина» не должна быть «лысой». Если что-то из этого списка все же есть, то от штрафа в 500 рублей не уйти.