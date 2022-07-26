Какие автомобили практически никогда не тормозят гаишники на юге России

Куда чаще тормозят разносортные внедорожники. Особенно, если те с тонировкой, тюнингом и, конечно же, с номерами, буквенно-цифровой индекс которых явно намекает на коррупционную составляющую получения таковых. У этих водителей и денежки водятся, и косячки по неоплате штрафов частенько имеются, да и в ориентировках могут значится, как «в розыске». В общем, есть, что проверить…

Есть такая мудрость: «водитель едет так, как он себя чувствует», с которой невозможно не согласится. Ведь если вы суетитесь, едете излишне медленно или наоборот, чрезмерно быстро, либо хаотично, а заодно и нервничаете за рулем, пытаясь уйти на дальнюю полосу при подъезде к посту ДПС, то с огромной вероятностью именно вам и махнут «полосатой палочкой». Для выяснения обстоятельств такого поведения.

И, конечно же, есть все шансы, что в поездке к морю вас остановят, если вы будете ехать на автомобиле класса «премиум» из 90—2000-х годов. Как правило, это не машины, а проржавевшие ведра с болтами, на которых частенько передвигается криминалитет. У таких машин нередко бывают проблемы с документами и страховкой. Родные «Приоры» и тому подобные «Жигули» также можно отнести к этой категории, но только потому, что эти машины обожают на Кавказе. А там есть те, кто не дружен с законом. Во всяком случае, по старой памяти.

Ошибочно многие автовладельцы полагают, что если на лобовом стекле красуется какой-нибудь пропуск, то это отталкивает инспекторов, теряющих интерес к автомобилю. На самом деле, все с точностью до наоборот: правоохранители еще как обращают внимание на «корочки» и «триколоры», останавливая машину для «ознакомления».

В общем, если не хотите, чтобы вас останавливали на каждом посту или полицейском кордоне, максимально мимикрируйте под массы. Ну, и конечно, же соблюдайте ПДД, но и излишне не осторожничайте. Чем меньше ваша машина выбиваетесь из потока, тем ниже интерес к вам со стороны ГИБДД.