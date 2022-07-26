Какие автомобили практически никогда не тормозят гаишники на юге России

Сезон отпусков — это как сенокос для «гаишников» южных регионов России — деньги сами едут им в руки, и этим грех не воспользоваться. Автомобилисты с замиранием сердца проезжают «заботливо» расставленные кордоны из служителей закона в надежде, что их никто не остановит. Но, как правило, останавливают. Впрочем, есть транспортные средства, которые меньше всего привлекают внимание сотрудников полиции.
Если машина, как с завода — чистенькая и отполированная, за рулем не малолетний шалопай, а семьянин, о чем подсказывает пожилая теща на переднем сиденье и бледный вид укаченных дорогой детей, то у вас точно есть все шансы проскочить. Главное, чтобы отпрыски сидели в креслах или бустерах. Причем, узнать о наличии последних «гаишнику» проще простого — маленькие дети попросту не могут сидеть нарочито высоко сами по себе. Логика инспектора следующая: семьянин с детьми и тещей — значит, документы и техническое состояние автомобиля в порядке. Смысла тратить энергию и время на таких попросту нет. Лучше поймать рыбу покрупнее.
Универсалы тоже не прижились в нашей стране. И для гаишников они также не интересны, хотя и являются большой редкостью на дорогах. Да и вообще, чем машина массовее, ниже классом или плюгавее, тем к ней меньше интереса — клиент не денежный.
Куда чаще тормозят разносортные внедорожники. Особенно, если те с тонировкой, тюнингом и, конечно же, с номерами, буквенно-цифровой индекс которых явно намекает на коррупционную составляющую получения таковых. У этих водителей и денежки водятся, и косячки по неоплате штрафов частенько имеются, да и в ориентировках могут значится, как «в розыске». В общем, есть, что проверить…
Есть такая мудрость: «водитель едет так, как он себя чувствует», с которой невозможно не согласится. Ведь если вы суетитесь, едете излишне медленно или наоборот, чрезмерно быстро, либо хаотично, а заодно и нервничаете за рулем, пытаясь уйти на дальнюю полосу при подъезде к посту ДПС, то с огромной вероятностью именно вам и махнут «полосатой палочкой». Для выяснения обстоятельств такого поведения.
И, конечно же, есть все шансы, что в поездке к морю вас остановят, если вы будете ехать на автомобиле класса «премиум» из 90—2000-х годов. Как правило, это не машины, а проржавевшие ведра с болтами, на которых частенько передвигается криминалитет. У таких машин нередко бывают проблемы с документами и страховкой. Родные «Приоры» и тому подобные «Жигули» также можно отнести к этой категории, но только потому, что эти машины обожают на Кавказе. А там есть те, кто не дружен с законом. Во всяком случае, по старой памяти.
Ошибочно многие автовладельцы полагают, что если на лобовом стекле красуется какой-нибудь пропуск, то это отталкивает инспекторов, теряющих интерес к автомобилю. На самом деле, все с точностью до наоборот: правоохранители еще как обращают внимание на «корочки» и «триколоры», останавливая машину для «ознакомления».
В общем, если не хотите, чтобы вас останавливали на каждом посту или полицейском кордоне, максимально мимикрируйте под массы. Ну, и конечно, же соблюдайте ПДД, но и излишне не осторожничайте. Чем меньше ваша машина выбиваетесь из потока, тем ниже интерес к вам со стороны ГИБДД.