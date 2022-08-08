Как ГИБДД Сочи массово отправляет тысячи машин отдыхающих на штрафстоянку

Ради этого сочинская ГИБДД даже смонтировала видеоролик и рассказала, что за первую половину 2022 года оформила 24 000 постановлений за игнорирование водителями правил стоянки-остановки. В 22 000 случаях автомобили нарушителей были эвакуированы. То есть, без отправки на штрафстоянку наказали лишь около 2000 автовладельцев. И судя по всему, подавляющее большинство отправившихся на штрафстоянку ТС принадлежали приезжим.

Кроме того, ГИБДД сообщила, что с помощью своих передвижных комплексов фиксации нарушений правил остановки-стоянки, оформляет на автовладельцев примерно по 700 протоколов ежемесячно. Исходя из этих данных, можно подсчитать, что за 6 месяцев текущего года с помощью сочинских «парконов» штрафы получили порядка 4200 автомобилистов.

Удивительно, но эта цифра противоречит утверждению самой же ГИБДД Сочи о том, что за нарушения правил стоянки остановки без эвакуации было наказано 2000 человек. Какое именно число автовладельцев, оштрафованных, но не эвакуированных за неправильную парковку, считать верным — 2000 или 4200 — решительно не ясно. Ведь в ролике, опубликованном ГИБДД Сочи, ответа на этот вопрос не содержится.