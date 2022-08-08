Как ГИБДД Сочи массово отправляет тысячи машин отдыхающих на штрафстоянку

Как уже неоднократно рассказывал портал «АвтоВзгляд», сочинские эвакуаторы, работающие вместе с сотрудниками ДПС города, поставили на поток своеобразный «бизнес» на отдыхающих, прибывающих летом к морю. Местные устроители дорожного движения создают своего рода парковочные «ловушки» в местах притяжения отпускников. Их смыл сводится к организации мест, где с виду парковаться можно, а на самом деле действует запрет на остановку автомобилей.
На подобные «мины» напарываются приезжие автовладельцы. Оставленные ими машины местные эвакуаторщики оперативно оттаскивают на штрафстоянку, а инспектора ГИБДД оформляют протоколы. В результате все довольны: у полицейских выполняются установленные планы по борьбе с нарушителями ПДД, а эвакуаторный бизнес подсчитывает барыши от «услуг» по принудительной эвакуации. И вот сочинские гаишники решили радостно отчитаться о своих успехах в деле «обилечивания» приезжих автомобилистов.
Ради этого сочинская ГИБДД даже смонтировала видеоролик и рассказала, что за первую половину 2022 года оформила 24 000 постановлений за игнорирование водителями правил стоянки-остановки. В 22 000 случаях автомобили нарушителей были эвакуированы. То есть, без отправки на штрафстоянку наказали лишь около 2000 автовладельцев. И судя по всему, подавляющее большинство отправившихся на штрафстоянку ТС принадлежали приезжим.
Кроме того, ГИБДД сообщила, что с помощью своих передвижных комплексов фиксации нарушений правил остановки-стоянки, оформляет на автовладельцев примерно по 700 протоколов ежемесячно. Исходя из этих данных, можно подсчитать, что за 6 месяцев текущего года с помощью сочинских «парконов» штрафы получили порядка 4200 автомобилистов.
Удивительно, но эта цифра противоречит утверждению самой же ГИБДД Сочи о том, что за нарушения правил стоянки остановки без эвакуации было наказано 2000 человек. Какое именно число автовладельцев, оштрафованных, но не эвакуированных за неправильную парковку, считать верным — 2000 или 4200 — решительно не ясно. Ведь в ролике, опубликованном ГИБДД Сочи, ответа на этот вопрос не содержится.