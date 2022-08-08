Можно ли проехать на красный сигнал светофора, если это провоцирует гаишник

Проезд на красный сигнал светофора является весьма распространенным нарушением ПДД. Согласно КоАП, один раз проехать на красный обойдется водителю в 1000 рублей. Заехать за стоп-линию — 800 рублей. Однако если выяснится, что нарушение повторное, то можно попасть не только на 5000 рублей, но и лишиться права управления транспортным средством сроком до 6 месяцев. В общем, так себе перспективы.

На деле бывает так, что водители едут на красный, руководствуясь необходимостью завершить маневр. Однако в суде подобные доводы, как правило, не работают. Так что лучше не испытывать судьбу, и не раздражать Фемиду. А завидя, что зеленый гаснет, притормозить и остановиться.

Но что делать, если вы законопослушный водитель, стоите на красном сигнале светофора, а гаишник, улыбаясь, сигнализирует вам палочкой, мол, проезжай?