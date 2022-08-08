Можно ли проехать на красный сигнал светофора, если это провоцирует гаишник

Проезд на красный сигнал светофора является весьма распространенным нарушением ПДД. Согласно КоАП, один раз проехать на красный обойдется водителю в 1000 рублей. Заехать за стоп-линию — 800 рублей. Однако если выяснится, что нарушение повторное, то можно попасть не только на 5000 рублей, но и лишиться права управления транспортным средством сроком до 6 месяцев. В общем, так себе перспективы.
На деле бывает так, что водители едут на красный, руководствуясь необходимостью завершить маневр. Однако в суде подобные доводы, как правило, не работают. Так что лучше не испытывать судьбу, и не раздражать Фемиду. А завидя, что зеленый гаснет, притормозить и остановиться.
Но что делать, если вы законопослушный водитель, стоите на красном сигнале светофора, а гаишник, улыбаясь, сигнализирует вам палочкой, мол, проезжай?
Что ж, бывают ситуации, когда можно и не стоять на красный. Например, когда контроль над перекрестком берет в свои руки регулировщик. Да-да, сотрудник ГИБДД вправе указывать вам, что делать, и его жесты в приоритете перед сигналом светофора.
Об этом даже написано в Правилах дорожного движения в пункте 6.15, согласно которому по требованию инспектора водителю даруется право проехать на красный сигнал светофора. При этом камеры фото-видео фиксации на таком перекрестке должны быть отключены или последующие штрафы — аннулированы. Иначе придется доказывать, что на перекрестке был инспектор, который вам не померещился, а ваш демарш в свете красного сигнала — есть ничто иное, как его прихоть.
Также проехать под запрещающий сигнал светофора придется, когда вас останавливает сотрудник ДПС в непосредственной близости к этому самому светофору. Но не стоит забывать, что даже если вам разрешено инспектором проехать на красный, вы не должны терять бдительности. Вдруг ехать на красный разрешено не только вам. И посему в такой ситуации следует руководствоваться правилами приоритета проезда перекрестка и знаками. В противном случае можно, как минимум, впасть в немилость инспектора, а как максимум — получить удар в бочину своего автомобиля.