И зеленый крокодил: Моспаркинг продолжает издеваться над водителями

Эта история началась в июне прошлого года, когда вашему корреспонденту выписали штраф за неоплату парковки на ул. Милашенкова. Причиной неоплаты, конечно же, стало не желание не платить, а банальная забывчивость. Это была пятая остановка на маршруте, сумасшедший день, в общем — с каждым может случиться. Чем и пользуется «Московский паркинг», в мобильном приложении которого хитро устроена система постоплаты — продлить начатое время постфактум можно, а вот изменить время начала парковки нельзя. Словом, все для удобства граждан!
Самое обидное, что парковка, где не была произведена оплата, находилась в зоне, которая стоит 40 рублей в час. А просрочка в выплате составила 6—10 минут. То есть ущерб Моспаркингу был нанесен в размере менее 10 рублей, вследствие чего штраф в 5000 ₽ представляется совершенной несправедливостью. Так что оспорить обоснованность его стоимости взялся юрист Михаил Никитин. Однако Останкинский районный суд не удовлетворил жалобу и отказался рассмотреть вопрос о снижении суммы взыскания, после чего дело было подано на обжалование в Московский городской суд, где и находится до сих пор в статусе «на рассмотрении у судьи». О чем «Московский паркинг» было заблаговременно и своевременно уведомлен ответчиком, но… что-то пошло не так.
— С точки зрения закона и здравого смысла — орган, получая жалобу, должен не просто ретранслировать ее вместе со всеми материалами дела в соответствующий суд, но и отразить в своей информационной системе, что постановление не вступило в законную силу и обжалуется в судебном порядке, — объясняет ситуацию порталу «АвтоВзгляд» юрист Михаил Никитин и добавляет, что при обжаловании в судебном порядке срок уплаты штрафа не исчисляется до вынесения решения Мосгорсудом (при условии, что была вовремя подана жалоба на отрицательное решение районного суда):
— Реалии таковы, что вопреки здравому смыслу МАДИ отвечает примерно так: да, вы подавали жалобу через нас, но мы же не знаем, принял ли ее суд к рассмотрению или нет. И по необъяснимой причине возлагает бремя доказывания этих фактов на автомобилиста, что мы и видим в очередном деле на этом примере. Жалоба в суде, но Моспаркинг уже готовится завести дело об административном правонарушении и получить штраф в двойном размере. Между тем, сотрудники этой структуры должны следить за ходом дела самостоятельно, благо возможность есть — просто надо проверить картотеку дел на сайте Мосгорсуда, но зачем напрягаться? Судя по последнему ответу (есть в моем распоряжении) ГКУ «АМПП» стало придерживаться того же порочного подхода. В итоге автомобилист оказывается перед выбором. Либо уплатить преждевременно штраф в то время, как постановление может быть будет отменено, и тогда придется заняться выцарапыванием денег из казны. Либо мониторить свой почтовый ящик и базу ФССП для последующего представления возражений на непреодолимое желание чиновников составить незаконный протокол по факту «неуплаты» штрафа, или же с боем добиваться от МАДИ или АМПП отзыва штрафа из производства судебного пристава исполнителя…
Стоит отметить, что подобная практика с назначением «административок» до решения суда является для этих ведомств постоянной и систематической. Однако данная проблема не разрешается уже годы, да и чего ради от нее отказываться, если сумма долга автовладельца увеличивается вдвое. Любопытно, кстати, куда уходят эти денежки? Уж не на эти ли средства Моспаркинг сейчас взял на довольствие крокодила из московского зоопарка?
Напомним, что крокодилами в Москве называют ненавистные зеленые эвакуаторы. Так ли уж уместна в сложный для страны момент эта «шуточка»? Особенно если учесть, что многие активные люди — журналисты, политики, блогеры и общественные деятели — собирают средства по крупицам не на стеб над автовладельцами, а на дроны для выполнения реальных боевых задач нашей армией?