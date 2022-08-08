И зеленый крокодил: Моспаркинг продолжает издеваться над водителями

Эта история началась в июне прошлого года, когда вашему корреспонденту выписали штраф за неоплату парковки на ул. Милашенкова. Причиной неоплаты, конечно же, стало не желание не платить, а банальная забывчивость. Это была пятая остановка на маршруте, сумасшедший день, в общем — с каждым может случиться. Чем и пользуется «Московский паркинг», в мобильном приложении которого хитро устроена система постоплаты — продлить начатое время постфактум можно, а вот изменить время начала парковки нельзя. Словом, все для удобства граждан!

Самое обидное, что парковка, где не была произведена оплата, находилась в зоне, которая стоит 40 рублей в час. А просрочка в выплате составила 6—10 минут. То есть ущерб Моспаркингу был нанесен в размере менее 10 рублей, вследствие чего штраф в 5000 ₽ представляется совершенной несправедливостью. Так что оспорить обоснованность его стоимости взялся юрист Михаил Никитин. Однако Останкинский районный суд не удовлетворил жалобу и отказался рассмотреть вопрос о снижении суммы взыскания, после чего дело было подано на обжалование в Московский городской суд, где и находится до сих пор в статусе «на рассмотрении у судьи». О чем «Московский паркинг» было заблаговременно и своевременно уведомлен ответчиком, но… что-то пошло не так.