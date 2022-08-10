Почему в России с госномеров скоро может начать «облезать краска»

«Центр специального назначения в области безопасности дорожного движения МВД» разместил на портале госзакупок объявления о нескольких тендерах на приобретение госномеров для автомобилей и мотоциклов. Общая сумма будущей закупки составляет 1,9 млрд. рублей. На эти средства ведомство планирует приобрести в общей сложности 6,8 млн. госномеров.

Среди них, как обычные номера белого цвета для легковушек, мототранспорта и прицепов, так и желтые, — для общественного транспорта (такси и автобусов). Кроме того, будут куплены синие ГРЗ (для полицейских машин) и красные, — для дипломатического транспорта. Подведение итогов тендера намечено на конце текущего месяца.

Контракты на поставку госномеров будут действовать до конца будущего, 2023-го, года. По данным «Коммерсанта», до последнего времени световозвращающая пленка, которой покрываются алюминиевые заготовки госномеров, поставлялась из США компанией 3М.