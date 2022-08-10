Почему в России с госномеров скоро может начать «облезать краска»

«Центр специального назначения в области безопасности дорожного движения МВД» разместил на портале госзакупок объявления о нескольких тендерах на приобретение госномеров для автомобилей и мотоциклов. Общая сумма будущей закупки составляет 1,9 млрд. рублей. На эти средства ведомство планирует приобрести в общей сложности 6,8 млн. госномеров.
Среди них, как обычные номера белого цвета для легковушек, мототранспорта и прицепов, так и желтые, — для общественного транспорта (такси и автобусов). Кроме того, будут куплены синие ГРЗ (для полицейских машин) и красные, — для дипломатического транспорта. Подведение итогов тендера намечено на конце текущего месяца.
Контракты на поставку госномеров будут действовать до конца будущего, 2023-го, года. По данным «Коммерсанта», до последнего времени световозвращающая пленка, которой покрываются алюминиевые заготовки госномеров, поставлялась из США компанией 3М.
В связи с известными событиями, 3М прекратила сотрудничество с российскими организациями. Вместо американской пленки российские автомобильные номера теперь начали покрывать аналогичной продукцией китайского происхождения. Заметим, что около 10 лет назад российским компаниям, занимающимся изготовлением ГРЗ, пришлось отказаться от китайской пленки и перейти на американскую.
Это было связано с тем, что покрытые азиатским пластиком госномера очень быстро начинали облезать, теряя световозвращающее покрытие. Американская продукция так себя не вела. Есть серьезные сомнения в том, что китайские поставщики пластика соизволили что-либо всерьез изменить в своем техпроцессе. По этой причине можно с большой долей уверенности предполагать, что в ближайшем будущем с вновь выданных российских госномеров, как много лет назад, опять начнет лохмотьями сходить полимерное покрытие.