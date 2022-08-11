Автовладельцы придумали полузаконный способ сделать машину «невидимой» для камер ГИБДД

Неугомонная «творческая» мысль водителей-нарушителей постоянно ищет способы противодействия камерам ГИБДД, постепенно осваивающим все новые локации в городах и весях России. Сейчас, согласно полицейской статистике, порядка 90% всех штрафов для автомобилистов оформляются с помощью средств автоматической фиксации. Так что печаль нарушителей, по большому счету, понятна.

Избавиться от камер ГИБДД, по очевидным причинам, они не могут. Зато не оставляют попыток сделать так, чтобы электронный «Большой Брат» лишился возможности оформлять им штрафные протоколы. И еще чтобы не понести существенного наказания за подобные фокусы.

В интернете циркулирует уж изрядное количество подобного рода «рецептов» разной степени правдоподобности и эффективности. Однако недавно мы узнали о существовании относительно нового метода из этой серии. Он основывается на мнении, что номерной знак со стершейся краской камера ГИБДД не в состоянии считать. И, соответственно, зафиксированное ею нарушение не приведет к формированию штрафного постановления.

Известно, что со временем у машин, на которых много и часто ездят на большой скорости по пыльным и грязным дорогам, покрытие на госномерах постепенно стирается из-за постоянных столкновений с частичками песка, грязи и мелких камней. Иногда вплоть до голого металла.