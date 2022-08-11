Автовладельцы придумали полузаконный способ сделать машину «невидимой» для камер ГИБДД

Неугомонная «творческая» мысль водителей-нарушителей постоянно ищет способы противодействия камерам ГИБДД, постепенно осваивающим все новые локации в городах и весях России. Сейчас, согласно полицейской статистике, порядка 90% всех штрафов для автомобилистов оформляются с помощью средств автоматической фиксации. Так что печаль нарушителей, по большому счету, понятна.
Избавиться от камер ГИБДД, по очевидным причинам, они не могут. Зато не оставляют попыток сделать так, чтобы электронный «Большой Брат» лишился возможности оформлять им штрафные протоколы. И еще чтобы не понести существенного наказания за подобные фокусы.
В интернете циркулирует уж изрядное количество подобного рода «рецептов» разной степени правдоподобности и эффективности. Однако недавно мы узнали о существовании относительно нового метода из этой серии. Он основывается на мнении, что номерной знак со стершейся краской камера ГИБДД не в состоянии считать. И, соответственно, зафиксированное ею нарушение не приведет к формированию штрафного постановления.
Известно, что со временем у машин, на которых много и часто ездят на большой скорости по пыльным и грязным дорогам, покрытие на госномерах постепенно стирается из-за постоянных столкновений с частичками песка, грязи и мелких камней. Иногда вплоть до голого металла.
Сотрудники полиции, как правило, не обращают внимания на такие авто, прекрасно понимая, что их владельцы и не думают скрывать госномера от кого бы то ни было. Просто условия эксплуатации такие — бывает, как говорится. Зная об этом, «сообразительные» автомобилисты придумали акуратно «состаривать» ГРЗ своих авто с помощью пескоструйного аппарата. Его используют не «на полную катушку», поскольку при этом покрытие госномера будет содрано до металла. Пескоструят в «лайтовом» режиме —так, чтобы только стереть черную краску буквенно-циферной комбинации с белого фона и придать номеру вид естественно изношенного.
Ради правдоподобности, обрабатывают таким образом только передний номер. Стершийся из-за встречного потока песка задний ГРЗ будет воспринимается, как минимум, странно.
Строго говоря, стершийся госномер квалифицируется, как нечитаемый. За езду с нечитаемыми регистрационными знаками по ч.1 ст.12.2 КоАП водителю полагается штраф в 500 рублей. Или предупреждение. В худшем случае — в кои то веки получив на руки от живого сотрудника ДПС 500-рублевый протокол, владелец машины с отпескоструенным госномером с легким сердцем заплатит в казну 250 рублей (благодаря 50-процентной «скидке»). И продолжит дальше безнаказанно нарушать ПДД, не обращая внимания на все встречные камеры ГИБДД, «стреляющие» в переднюю часть автомобиля…