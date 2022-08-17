Какой жесткой «подставой» грозит водителю сигнал белого светофора

«Белым светофором» водители называют светофор с дополнительной секцией сбоку. На ней может загораться белая фигурка человечка с Г-образной стрелкой. По мысли задумавшего этот светофорный «перфоманс», такой сигнал должен разрешать водителю поворот, но с условием, что он будет уступать дорогу пешеходу, если тому захочется перейти улицу.

В Москве дополнительные светофорные секции подобного типа работают уже несколько лет. В свое время их внедрили на некоторых перекрестках. Декларировалось это желанием транспортных властей разгрузить дороги, позволив машинам поворачивать в тех местах, где раньше им приходилось стоять на красный сигнал, пропуская пешеходов.

Объективных данных о пользе «белых светофоров» в открытом доступе нет. Лишь бравурные отчеты транспортных чиновников столицы в духе «как похорошело на дорогах». С водителем же «белый светофор» вполне может сыграть злую шутку. И вот, почему.

Получается, что раз такая секция у светофора есть и работает, значит человек, сидящий за рулем, обязан реагировать на ее сигналы. А между тем, российские ПДД ни о каких стрелочках и фигурках человека белого цвета на светофорах не упоминают. Согласно букве Правил, световые сигналы бело-лунного цвета предусмотрены исключительно для управления движением трамваев и в качестве сигнализации на железнодорожных переездах.