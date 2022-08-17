Какой жесткой «подставой» грозит водителю сигнал белого светофора

«Белым светофором» водители называют светофор с дополнительной секцией сбоку. На ней может загораться белая фигурка человечка с Г-образной стрелкой. По мысли задумавшего этот светофорный «перфоманс», такой сигнал должен разрешать водителю поворот, но с условием, что он будет уступать дорогу пешеходу, если тому захочется перейти улицу.
В Москве дополнительные светофорные секции подобного типа работают уже несколько лет. В свое время их внедрили на некоторых перекрестках. Декларировалось это желанием транспортных властей разгрузить дороги, позволив машинам поворачивать в тех местах, где раньше им приходилось стоять на красный сигнал, пропуская пешеходов.
Объективных данных о пользе «белых светофоров» в открытом доступе нет. Лишь бравурные отчеты транспортных чиновников столицы в духе «как похорошело на дорогах». С водителем же «белый светофор» вполне может сыграть злую шутку. И вот, почему.
Получается, что раз такая секция у светофора есть и работает, значит человек, сидящий за рулем, обязан реагировать на ее сигналы. А между тем, российские ПДД ни о каких стрелочках и фигурках человека белого цвета на светофорах не упоминают. Согласно букве Правил, световые сигналы бело-лунного цвета предусмотрены исключительно для управления движением трамваев и в качестве сигнализации на железнодорожных переездах.
Таким образом, «белый светофор», с точки зрения закона, имеет для водителя примерно такую же ценность, что и светящаяся придорожная реклама. То есть в случае, когда сигнал «белого светофора» не дублируется еще и горящей зеленой стрелкой, разрешающей поворот, на него в принципе нельзя обращать внимания! Поедешь под такую «белую стрелку» — нарушишь ПДД.
Строго говоря, «белые светофоры» лишь оттягивают на себя внимание водителя как раз в тот момент, когда последнему следует лишний раз посмотреть на дорогу и соседний тротуар, контролируя наличие там пешеходов.
Дело в том, что пункт 13.1 ПДД требует от водителя при абсолютно любом повороте («под стрелку», без «стрелки» или вообще в отсутствии светофора — не важно!) всегда и безусловно «уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает». А «белый светофор» с его стрелочкой только путает драйвера и отвлекает его внимание. Что может стать решающим фактором, из-за которого случаются ДТП.
В данном случае речь идет о возможной аварии с участием пешехода. Даже при легких телесных повреждениях у человека, сбитого при переходе дороги в подобной ситуации, водителю, допустившему наезд, следует ждать проблем. За это ему грозит лишение «прав» на 1,5 года. Ну, а когда травмы оказываются тяжелыми, речь автоматически идет уже об уголовном преследовании автомобилиста, предусматривающем наказания вплоть до тюремного срока.