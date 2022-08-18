В Крыму задержали блогера-отморозка, катавшегося по городу в прицепе-бассейне

фото k-rauta.ee
Что только не сделаешь ради хайпа и подписчиков в соцсетях? Да что угодно, — решили двое Симферопольских тинейджеров и устроили свой видеоперфоманс прямо на улицах города. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Полиция Крыма, как выяснили на собственном опыте два жителя Симферополя, тоже обожает следить за творчеством местных блогеров. Именно таким образом правоохранители узнали о похождениях восходящей звезды соцсетей на улицах родного города.

В одном из пабликов сотрудники полиции ознакомились с роликом, герой которого установил детский надувной бассейн в кузове легкового прицепа, наполнил водой, залез в него и вместе с напарником, севшим за руль легковушки-буксира, отправился добывать видеоконтент прямо на ходу авто. Плоды трудов съемочной группы и стали предметом интереса полиции. Сотрудники установили личности обоих ее участников. «Пассажиром» бассейна на прицепе оказался местный юноша 17-ти лет от роду.

В качестве признания его «заслуг» перед ПДД, он получил административный протокол по статье 12.29 за нарушение Правил «пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Максимальное наказание по ней — 500 рублей штрафа.

А его напарнику, управлявшему «тягачом» в процессе езды по улицам Симферополя, как оказалось, исполнилось всего 16 лет. На него составили целый букет протоколов: за управление незарегистрированным транспортным средством (статья 12.1 КоАП, штраф 800 рублей), езду без «прав» (статья 12.7 КоАП, штраф до 15 000 рублей), без ОСАГО (12.37 КоАП, 800 рублей штрафа) и за непристегнутый ремень безопасности — статья 12.6 КоАП, 1000 рублей штрафа.

штрафы, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, ГИБДД
18 августа 2022
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