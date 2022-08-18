В Крыму задержали блогера-отморозка, катавшегося по городу в прицепе-бассейне

Полиция Крыма, как выяснили на собственном опыте два жителя Симферополя, тоже обожает следить за творчеством местных блогеров. Именно таким образом правоохранители узнали о похождениях восходящей звезды соцсетей на улицах родного города.
В одном из пабликов сотрудники полиции ознакомились с роликом, герой которого установил детский надувной бассейн в кузове легкового прицепа, наполнил водой, залез в него и вместе с напарником, севшим за руль легковушки-буксира, отправился добывать видеоконтент прямо на ходу авто. Плоды трудов съемочной группы и стали предметом интереса полиции. Сотрудники установили личности обоих ее участников. «Пассажиром» бассейна на прицепе оказался местный юноша 17-ти лет от роду.
В качестве признания его «заслуг» перед ПДД, он получил административный протокол по статье 12.29 за нарушение Правил «пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Максимальное наказание по ней — 500 рублей штрафа.
А его напарнику, управлявшему «тягачом» в процессе езды по улицам Симферополя, как оказалось, исполнилось всего 16 лет. На него составили целый букет протоколов: за управление незарегистрированным транспортным средством (статья 12.1 КоАП, штраф 800 рублей), езду без «прав» (статья 12.7 КоАП, штраф до 15 000 рублей), без ОСАГО (12.37 КоАП, 800 рублей штрафа) и за непристегнутый ремень безопасности — статья 12.6 КоАП, 1000 рублей штрафа.