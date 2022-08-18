В Крыму задержали блогера-отморозка, катавшегося по городу в прицепе-бассейне

Полиция Крыма, как выяснили на собственном опыте два жителя Симферополя, тоже обожает следить за творчеством местных блогеров. Именно таким образом правоохранители узнали о похождениях восходящей звезды соцсетей на улицах родного города.

В одном из пабликов сотрудники полиции ознакомились с роликом, герой которого установил детский надувной бассейн в кузове легкового прицепа, наполнил водой, залез в него и вместе с напарником, севшим за руль легковушки-буксира, отправился добывать видеоконтент прямо на ходу авто. Плоды трудов съемочной группы и стали предметом интереса полиции. Сотрудники установили личности обоих ее участников. «Пассажиром» бассейна на прицепе оказался местный юноша 17-ти лет от роду.