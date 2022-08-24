Депутат Нилов: самый несправедливый штраф за превышение скорости вернется очень нескоро

Фото: Московский Комсомолец
Новость о том, что Госдума попытается вернуть пресловутый штраф за среднюю скорость уже осенью, взбудоражила информпространство. И простые водители, и автоэксперты, и правозащитники наперебой стали напоминать властям, что это наказание не только является самым несправедливым, но и идет вразрез с ПДД.
Кристина Извекова

И, как считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, последнее обстоятельство в нынешних условиях станет тем самым камнем преткновения, который авторы инициативы обойти не смогут. Кроме того, в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» депутат подчеркнул, что далеко не все фракции поддержат этот законопроект, если он все-таки будет внесен на рассмотрение.

Но, предположим, случится «страшное»: парламент благодаря партии власти все же примет столь непопулярный документ, и КоАП будет соответствующим образом поправлен. Однако даже в этом случае штраф за «среднюю» скорость в обозримом будущем на дороги не вернется. Г-н Нилов напоминает, что для этого должны быть изменены и Правила дорожного движения. А тут народных избранников, алчущих водительских денежек, ждет облом.

Дело в том, что по существующему ныне порядку ПДД не могут редактироваться точечно — их разрешено менять только целиком. А поскольку и у ГИБДД, и у Минтранса РФ, и у других ведомств есть куча своих «пожелалок» к этому документу, то пока их все не согласуют и должным образом не подготовят, Правила останутся в том же виде, что и сейчас.

Иными словами, мы как минимум несколько лет можем не бояться штрафов за превышение средней скорости.

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24 августа 2022
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