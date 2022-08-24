ГИБДД оштрафовала «за ремень» каждого второго московского водителя

За семь месяцев 2022 года сотрудниками московской ГИБДД оформлено более 2,2 млн. нарушений правил применения ремней безопасности. Такими данными похвасталась столичная ГАИ. Подавляющее большинство подобных протоколов базируется на материалах камер автоматической фиксации. «Вручную» полицейскими патрулями на улицах Москвы «за ремень» с начала года оштрафовано менее 52 000 водителей. В городе сейчас работают около 400 рубежей автоматической фиксации, умеющих оформлять штрафы за «ремень». Массовое внедрение таких устройств началось в прошлом году. Так что об истинных результатах их деятельности можно будет объективно судить лишь по окончании года текущего.

Не удивимся, если одним из PR-результатов их работы станут очередные «стенания» всевозможных автоэкспертов на тему чудовищного роста «непристегнутости московских водителей». Но ими, скорее всего, будет игнорироваться тот факт, что в этом всплеске статистики виноват лишь кратный (благодаря камерам) рост выявленных, а не совершенных правонарушений. Как было то ни было, а 2,2 млн. штрафов за непристегнутый ремень формально позволяют говорить о том, что постановления по ст. 12.6 КоАП получила чуть ли не половина московских автовладельцев. Ведь, как известно, в городе зарегистрировано порядка 4,5 млн. авто. 2,2 млн. штрафов принесут городской казне приличный доход: такое нарушение оценивается Кодексом в 1000 рублей. В случае оплаты взыскания с 50-процентной скидкой это означает порядка 1,1 млрд. дополнительных рублей в бюджет.