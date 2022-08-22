Разбираемся на практике: что водители на самом деле думают о платных дорогах

Для начала объясним, почему мы обратились именно в CLC Logistic. Эта компания присутствует на рынке более 10 лет и работает во всех регионах нашей Необъятной, доставляя бытовую технику, одежду, предметы ежедневного обихода, детские игрушки и промышленные товары. Автопарк насчитывает порядка 1000 единиц грузовой техники и компания быстро развивается.
Водители CLC Logistic довольно часто пользуются платными дорогами. Статистику, которая наглядно продемонстрировала бы соотношение скоростных магистралей и обычных трасс, в компании не ведут, однако уверяют, что по «платкам» прокладывается не менее половины всех рейсов. Почему? Главным образом из-за экономии времени: водители, непростаивающие в пробках, успевают осуществить больше доставок. Но есть и другие причины.
Так, среди ключевых преимуществ платных дорог CLC Logistic называет безопасность и качество трассы. Во-первых, водитель чувствует себя спокойнее и комфортнее, а во-вторых, это положительно сказывается на ресурсе элементов ходовой и рулевой систем. Следовательно, и обслуживать их можно реже. Кроме того, скоростные магистрали позволяют двигаться в крейсерском режиме и экономить топливо, а также снижать общий километраж.
Немаловажную роль играет и наличие на платных трассах службы аварийных комиссаров — высококомпетентных специалистов, готовых оказать водителю любую посильную помощь. И любопытно, что даже несмотря на то, что водителям CLC Logistic ни разу не приходилось к ним обращаться, в компании знают, что «аваркомы» приезжают быстро и реально могут помочь. Вероятно, слышали подобные истории от коллег.
Что же касается способа оплаты проезда, то в CLC Logistic предпочитают транспондеры T-pass. Объясняют это тем, что так руководству проще контролировать расходы водителей, ведь есть единый счет, к которому привязаны все устройства, да и самому водителю с транспондером гораздо проще.
Размышляя о том, что компания хотела бы видеть на платных дорогах, ее представитель упомянул расширение сети «проверенных» АЗС, технические центры. Работа в этом направлении ведется самая серьёзная и можно наверняка утверждать, что в скором времени на скоростных магистралях откроется больше заправок. И даже более того — целые многофункциональные зоны сервиса (подробнее о них портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь).
Первые полноценные МФЗ построят на новой трассе М−12 Москва-Казань. Вернее, их уже строят — вместе с трассой. К слову сказать, эту скоростную дорогу в CLC Logistic ждут особенно сильно. А почему, можно узнать из видеоинтервью портала «АвтоВзгляд» с представителем компании, которое опубликовано здесь.