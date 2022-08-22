Разбираемся на практике: что водители на самом деле думают о платных дорогах

Для начала объясним, почему мы обратились именно в CLC Logistic. Эта компания присутствует на рынке более 10 лет и работает во всех регионах нашей Необъятной, доставляя бытовую технику, одежду, предметы ежедневного обихода, детские игрушки и промышленные товары. Автопарк насчитывает порядка 1000 единиц грузовой техники и компания быстро развивается.

Водители CLC Logistic довольно часто пользуются платными дорогами. Статистику, которая наглядно продемонстрировала бы соотношение скоростных магистралей и обычных трасс, в компании не ведут, однако уверяют, что по «платкам» прокладывается не менее половины всех рейсов. Почему? Главным образом из-за экономии времени: водители, непростаивающие в пробках, успевают осуществить больше доставок. Но есть и другие причины.