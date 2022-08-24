Как найти действительно хороший подержанный автомобиль с «чистой» историей

Рынок подержанных автомобилей в нынешних условиях становится все более востребован среди российских автовладельцев. Новых машин, особенно иностранных марок, у нас продается в последнее время по-настоящему мало, неслучайно многие покупатели обращают свой взор на рынок автомобилей с пробегом.
Но при подаче объявления о продаже машины в Авито Авто ее владелец может не указывать информацию о каких-либо «мелочах» из жизни автомобиля. Это не мешает «Автотеке» проверять автомобили по различным базам данных, выявляя истинную историю ТС. Потенциальному покупателю, воспользовавшемуся услугами этого сервиса, доступны инструменты, раскрывающие подробности «прошлой жизни» заинтересовавшего экземпляра. При этом покупателю приходится самостоятельно отсматривать и отбраковывать множество лотов, история которых свидетельствует о тех или иных проблемах.
Но с недавних пор у «Автотеки» появилась новая опция, которая позволяет автоматизировать этот процесс, экономя массу времени при отборе кандидата на приобретение из множества вариантов подержанных машин. Называется она «Поиск проверенных авто». Этот инструмент позволяет пользователю настроить поиск транспорта с пробегом четко «под себя». Система будет искать подходящий экземпляр не только по главным, базовым параметрам лотов — таким как марка, модель, год выпуска и им подобным.
Она умеет фильтровать объявления еще и по результатам проверок, которые осуществляет сама «Автотека». Речь идет, например, о подтвержденном пробеге, наличии информации об участии в ДТП, о залоговых ограничениях. Данные о работе в качестве такси или каршеринга также можно ввести в качестве «маячка».
Заметим, что «Поиск проверенных авто» по объявлениям, размещенным на «Авито Авто», окажется полезен как тем, кто покупает подержанный автомобиль для себя, так и для профессиональных продавцов.
Подключиться к «Поиску проверенных авто» можно, перейдя по ссылке. При этом пользователю дается возможность бесплатно проверить через «Автотеку» три заинтересовавшие его машины на финальном этапе.
После подключения инструмента в результатах поиска машин по «Авито Авто» потенциальный покупатель получит подборку объявлений с данными по каждому авто. При этом пользователь сразу же будет видеть, что вот этот экземпляр «Был в ДТП», а для этого «Залог не найден» или «Реальный пробег».
Таким образом, благодаря сервису «Поиск проверенных авто» человек сэкономит массу времени на «ручном» переборе неподходящих ему вариантов подержанных авто.