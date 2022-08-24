Как найти действительно хороший подержанный автомобиль с «чистой» историей

Рынок подержанных автомобилей в нынешних условиях становится все более востребован среди российских автовладельцев. Новых машин, особенно иностранных марок, у нас продается в последнее время по-настоящему мало, неслучайно многие покупатели обращают свой взор на рынок автомобилей с пробегом.

Но при подаче объявления о продаже машины в Авито Авто ее владелец может не указывать информацию о каких-либо «мелочах» из жизни автомобиля. Это не мешает «Автотеке» проверять автомобили по различным базам данных, выявляя истинную историю ТС. Потенциальному покупателю, воспользовавшемуся услугами этого сервиса, доступны инструменты, раскрывающие подробности «прошлой жизни» заинтересовавшего экземпляра. При этом покупателю приходится самостоятельно отсматривать и отбраковывать множество лотов, история которых свидетельствует о тех или иных проблемах.

Но с недавних пор у «Автотеки» появилась новая опция, которая позволяет автоматизировать этот процесс, экономя массу времени при отборе кандидата на приобретение из множества вариантов подержанных машин. Называется она «Поиск проверенных авто». Этот инструмент позволяет пользователю настроить поиск транспорта с пробегом четко «под себя». Система будет искать подходящий экземпляр не только по главным, базовым параметрам лотов — таким как марка, модель, год выпуска и им подобным.