Синие или сине-красные: какие проблесковые маячки круче

В зависимости от цвета проблесковых маячков их обладатели получают определенные преференции на дорогах общего пользования. Но как разобраться, кому и что можно, если на крыше его автомобиля красуется цветная люстра?
Начнем, пожалуй, с рядовых маячков желтого или оранжевого цвета. Такие устанавливаются на спецтехнику, занимающуюся техническим обслуживанием дорог или объектов инфраструктуры, или же на транспорт, перевозящий опасный или негабаритный груз. Эти световые сигналы не дают ровным счетом никаких преимуществ водителю, на чье транспортное средство они установлены.
Иными словами, эти проблесковые маячки призваны оповещать других участников движения об опасности — спецтранспорт, при выполнении тех или иных работ, может двигаться слишком медленно или вовсе стоять на месте. А при его обгоне могут возникать трудности. В общем, желтый и оранжевый — цвета предупреждающие.
Есть проблесковые маячки белого цвета. Такие можно увидеть на машинах почтовых служб, инкассаторских авто и на технике, занятой в перевозке других грузов, имеющих определенную ценность. Впрочем, подобные люстры разрешается включать лишь в исключительных случаях. Например, при возникновении нештатных ситуаций — ограблении или погоне. При этом машины с такими мигалками имеют возможность беспрепятственно перемещаться по пешеходным зонам и тротуарам, когда того требует ситуация.
Синие мигалки — скорая помощь, МЧС, полиция и т. д. Имея синий проблесковый маячок да еще и включенной звуковой сиреной, машина получает возможность проезжать перекресток на красный сигнал светофора, выезжать на встречную полосу и т. д.
А вот сине-красные люстры устанавливаются на машины сотрудников служб, отвечающих за организацию дорожного движения, таких как ГИБДД или ВАИ. В отличие от машин с синим проблесковым маячком, транспортные средства с сине-красным сигналом так же могут сопровождать колонны. Включенный при этом звуковой сигнал дает определенные преимущества перед другими участниками движения всей колонне.
Иными словами, сине-красные проблесковые маячки на дороге имеют преимуществ больше других. Единственные, кто находится выше сине-красных сигналов на крыше — это регулировщики ГИБДД. Последним доверено ограничивать в правах любые транспортные средства, независимо от того, какая люстра у них на крыше.