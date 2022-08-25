Синие или сине-красные: какие проблесковые маячки круче

В зависимости от цвета проблесковых маячков их обладатели получают определенные преференции на дорогах общего пользования. Но как разобраться, кому и что можно, если на крыше его автомобиля красуется цветная люстра?

Начнем, пожалуй, с рядовых маячков желтого или оранжевого цвета. Такие устанавливаются на спецтехнику, занимающуюся техническим обслуживанием дорог или объектов инфраструктуры, или же на транспорт, перевозящий опасный или негабаритный груз. Эти световые сигналы не дают ровным счетом никаких преимуществ водителю, на чье транспортное средство они установлены.

Иными словами, эти проблесковые маячки призваны оповещать других участников движения об опасности — спецтранспорт, при выполнении тех или иных работ, может двигаться слишком медленно или вовсе стоять на месте. А при его обгоне могут возникать трудности. В общем, желтый и оранжевый — цвета предупреждающие.