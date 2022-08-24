Зачем автовладельцы ставят на крыши своих машин «черные мигалки»

Наверняка большинство автомобилистов замечали на дороге легковушки с установленными на крыше своеобразными черными «рогами». Причем подобным образом может быть оснащена машина практически любой модели: от представительского седана BMW, до древней «девятки» (ВАЗ 2109). Изначально подобные «наросты» говорили о том, что на ней стоит либо система защищенной спецсвязи («Кавказ», «Карат» и прочие), либо аппаратура подавления радиосигнала взрывного устройства («Пелена», «Камыш», «Персей» и т. п.). Или и то, и другое одновременно.
Благодаря такому «маркеру», все окружающие знают: едет важный государственный деятель, скорее всего — «силовик», которому позарез нужна возможность общаться из машины со своими коллегами. Или в салоне сидит настолько крутой гражданин, что ему постоянно приходится опасаться нападения. Поэтому его машина оснащена «глушилкой» для нейтрализации управляющих сигналов взрывных устройств, которые всевозможные враги пачками закладывают на пути следования «супергеройского» авто.
Заметим, однако, что в большинстве случаев со стороны обнаружить присутствие подобных систем в персональном транспорте по-настояшему серьезного человека, скорее всего, не получится. «Рога» и «черные мигалки» систем глушения радиосигнала чаще ставят на машины сопровождения.
В частности потому, что это — мощные источники СВЧ-излучения. Отнюдь не полезного для человека вообще и охраняемой персоне в частности. А охранники как-нибудь перебьются: у них и так работа такая — рисковать жизнью и здоровьем. А настоящая антенна спецсвязи вполне может выглядеть совсем не круто, например, как «прутик» СВ-приемо-передатчика, которыми массово пользуются те же дальнобойщики.
Тем не менее: «черные мигалки» и «рожки» можно часто видеть на крышах совершенно рядовых «тачек». Марка, модель, цвет кузова и техническое состояние которых ну никак не позволяет поверить в причастность их владельца к чему-либо более серьезному, нежели тусовка в кальянной с другими «пацанчиками с района».
Эти граждане, ради навязчивого желания казаться крайне крутыми опасными личностями, и устанавливают на крыши своих драндулетов имитацию настоящих «Пелены» или «Карата». «Черные мигалки» подобного рода, в лучшем случае, просто дополнительные антенны автомобильной «магнитолы» или «мультимедийки», не более того. Как правило, они держатся на крыше автомобиля с помощью магнита, что очень удобно: можно по-быстрому снять, если злой дяденька-гаишник строго нахмурит брови, узрев такой «ФСО-тюнинг»…