Зачем автовладельцы ставят на крыши своих машин «черные мигалки»

Наверняка большинство автомобилистов замечали на дороге легковушки с установленными на крыше своеобразными черными «рогами». Причем подобным образом может быть оснащена машина практически любой модели: от представительского седана BMW, до древней «девятки» (ВАЗ 2109). Изначально подобные «наросты» говорили о том, что на ней стоит либо система защищенной спецсвязи («Кавказ», «Карат» и прочие), либо аппаратура подавления радиосигнала взрывного устройства («Пелена», «Камыш», «Персей» и т. п.). Или и то, и другое одновременно.

Благодаря такому «маркеру», все окружающие знают: едет важный государственный деятель, скорее всего — «силовик», которому позарез нужна возможность общаться из машины со своими коллегами. Или в салоне сидит настолько крутой гражданин, что ему постоянно приходится опасаться нападения. Поэтому его машина оснащена «глушилкой» для нейтрализации управляющих сигналов взрывных устройств, которые всевозможные враги пачками закладывают на пути следования «супергеройского» авто.

Заметим, однако, что в большинстве случаев со стороны обнаружить присутствие подобных систем в персональном транспорте по-настояшему серьезного человека, скорее всего, не получится. «Рога» и «черные мигалки» систем глушения радиосигнала чаще ставят на машины сопровождения.