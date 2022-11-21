Можно ли инспектору ГИБДД носить бороду и темные очки

Фото: АвтоВзгляд
Встречали ли вы когда-нибудь на проезжей части гаишника с усами, бородой, татуировками, пирсингом или хотя бы в темных очках? Вряд ли. Портал «АвтоВзгляд» решил задаться вопросом, почему сотрудники ГИБДД не экспериментируют с собственной внешностью.
Мирон Горин
Если в США полицейские спокойно несут службу в темных или зеркальных очках, а также не брезгуют носить бороду да усы, то в России такого «копа» не встретишь никогда. Почему? Дело в том, что в приказе МВД «Об утверждении кодекса профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел» русским по белому написано: служивый обязан иметь опрятный вид, а также быть аккуратно подстриженным и выбритым. Да, нашим правоохранителям почему-то запрещается отращивать бакенбарды, носить ювелирные украшения, иметь пирсинг и брить наголо голову.

Кроме того, стражам порядка нельзя делать татуировки, которые расцениваются, скорее, как атрибут «зеков», а также смешивать на службе предметы гражданской и форменной одежды. Более того, категорически запрещено держать руки в карманах и носить обувь, имеющую ненадлежащий вид. А еще в обязанности инспектора ДПС входит ношение головного убора по сезону.

Фото globallookpress.com

Примечательно, что носить солнцезащитные очки блюстителям дорожного порядка совсем не воспрещается, однако негласные внутренние правила все же рекомендуют отказаться от их использования. Даже несмотря на то, что порой этот аксессуар оказывается крайне незаменимым, особенно при несении службы в южных регионах страны.

Начальство регулярно следит за внешним видом и поведением своих подчиненных. В частности, за тем, чтобы служивые не эксплуатировали смартфоны в личных целях. Хотя, надо признать, гаишники их все равно «юзают», рискуя нарваться на выговор.

А вот обручальное кольцо полицейским носить разрешено. Равно, как и курить. Правда, смолящий папироску сотрудник ГИБДД в ходе общения с водителем — явление такое же редкое, как и оперативный приезд экипажа ГАИ на место ДТП. Вероятно, спешить на аварию негласные правила патрулю тоже не разрешают.

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21 ноября 2022
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