Можно ли инспектору ГИБДД носить бороду и темные очки

Примечательно, что носить солнцезащитные очки блюстителям дорожного порядка совсем не воспрещается, однако негласные внутренние правила все же рекомендуют отказаться от их использования. Даже несмотря на то, что порой этот аксессуар оказывается крайне незаменимым, особенно при несении службы в южных регионах страны.

Начальство регулярно следит за внешним видом и поведением своих подчиненных. В частности, за тем, чтобы служивые не эксплуатировали смартфоны в личных целях. Хотя, надо признать, гаишники их все равно «юзают», рискуя нарваться на выговор.

А вот обручальное кольцо полицейским носить разрешено. Равно, как и курить. Правда, смолящий папироску сотрудник ГИБДД в ходе общения с водителем — явление такое же редкое, как и оперативный приезд экипажа ГАИ на место ДТП. Вероятно, спешить на аварию негласные правила патрулю тоже не разрешают.